„NightWash“ kommt bald ins Tal

Wuppertal. Stand-up-Comedy nicht nur für Kulturbegeisterte, sondern auch für Pendler und Reisende: Das ist das Konzept der Bahnhof-Tour von „NightWash“. Das Format hat seinen Ursprung in einem Kölner Waschsalon, Ende August ist es zu Gast in mehreren Hauptbahnhöfen in NRW: am Donnerstag, 24. August, ab 19 Uhr in Wuppertal. Falk Schug moderiert, Ben Schafmeister vereint Musik und Comedy und Tony Bauer ist ein Multitalent. Der Eintritt ist frei.