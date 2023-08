Nicht genug Wuppertaler unterschreiben

So soll der Moschee-Neubau an der Gathe aussehen.

Die Initiative „Gathe für alle“ geht mit einem Bürgerbegehren gegen den geplanten Neubau einer Moschee vor. Deswegen könnten sie nun scheitern.

Von Waltraud Rass

Wuppertal. Die Initiative „Gathe für alle“ wollte mit einem Bürgerbegehren den geplanten Neubau einer Moschee stoppen. Wie die Initiative mitteilt, bedauere sie es, „dass das städtische Wahlamt 1259 Unterschriften von 11 310 insgesamt abgegebenen Unterschriften nicht für gültig hält. Es fehlen also 579 Unterschriften.“ Die Gruppierung werde die „angeblich ungültigen“ Unterschriften anwaltlich überprüfen lassen. Trotzdem seien die über 10 000 Unterschriften ein „deutliches Signal an die lokalen Erdoğan-Unterstützer, den Widerstand gegen die Ditib nicht zu unterschätzen“, so die Initiative „Gathe für alle“ wörtlich.

Für die Ratssitzung am 5. September werde die Verwaltung eine Vorlage erarbeiten, „die dem Rat empfiehlt, die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustellen“, erklärte Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Nächster Schritt werde die Einrichtung eines Beirates sein, der als Gremium auch unterschiedliche Kommunikations- und Beteiligungsformate diskutieren soll.

