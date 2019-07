Auf neun Spuren geht es über die neue B 7

Verkehr

WUPPERTAL Döppersberg-Neubau hat gewaltige Ausmaße.

Von Andreas Boller

Wuppertal. Die Erinnerungen an den alten Döppersberg beginnen zu verblassen. Inklusive der Bahnhofstraße unterhalb der Bahndirektion, der Straße Döppersberg und des Busbahnhofs ging es auf insgesamt 17 Fahrspuren über diesen Verkehrsknotenpunkt in die westliche oder östliche Richtung.

Im Sommer soll die Bundesstraße 7 wieder eröffnet werden – dann soll der Verkehr immerhin noch auf neun Spuren und einem Radweg unter der neuen Geschäftsbrücke hindurchgeführt werden.

„So spät wie notwendig und so früh wie möglich wird die Asphaltdeckschicht auf der neuen B 7 aufgebracht werden. Ich rechne mit Ende April oder Angang Mai“, sagt Andreas Klein, Bauleiter für die Tiefbauarbeiten am Döppersberg. Wann der Termin der Wiedereröffnung sein wird, lässt die Stadt offen. Zum einen, um sich nicht selbst unter Zeitdruck zu setzen, zum anderen, weil die Planungen der WSW für den Busverkehr in einer Übergangsphase berücksichtigt werden müssen. Schließlich entfällt der provisorische Busbahnhof Ohligsmühle.

Vor dem Fußgängerüberweg an der Kluse werden die zwei Fahrspuren der B 7 auf eine zusammengelegt. „Auch nach der Wiedereröffnung der B 7 wird es am Brausenwerth nur eine Rechtsabbiegerspur in Richtung Morianstraße geben“, sagt Andreas Klein.

Zwei Linksabbiegerspuren zur Morianstraße

Auf beiden Straßenseiten sind Radwege gepflastert worden. Der Radweg in Richtung Westen führt entlang der B 7. Vom Brausenwerth bis zur Kasinostraße läuft der Autoverkehr über vier Spuren, zwei in Richtung Vohwinkel und zwei als Linksabbieger auf die Bahnhofstraße.

In Richtung Barmen geht es auf zwei Spuren geradeaus und über eine Rechtsabbiegespur auf die neue Bahnhofstraße. Dann geht es auf fünf Spuren unter der Geschäftsbrücke hindurch. Die rechte Spur dient zur Andienung der Tiefgarage des Primark-Gebäud8es und Busspur. Zwei führen geradeaus Richtung Barmen und auf den linken Spuren können sich die Autofahrer zum Abbiegen in die Morianstraße einordnen.