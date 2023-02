Neues Pächter-Duo für Kult-Kneipe „Platz 16“

WIPPERFÜRTH. Ingo Wollnik und Uwe Sünger übergaben zum 1. Januar an Alina Huth und Marcel Finklenburg

Von Stephan Büllesbach

Die Geschichte der Kneipe „Platz 16“ begann vor fast 40 Jahren: Im September 1983 war sie von Tom Wicke und Klaus „Schöppi“ Schöppen in dem Haus am Wipperfürther Marktplatz mit der Nummer 16 eröffnet worden, in dem zuvor ein Sportgeschäft untergebracht war. Während Wicke 1992 am Ortseingang der Nachbarstadt die Diskothek „Kesselhaus“ eröffnete, führte Schöppen den „Platz 16“ viele Jahre allein weiter. Danach setzte ein Pächterwechsel ein, wobei im Herbst 2015 ein Hückeswagener die Kult-Kneipe nach mehrmonatigem Leerstand in „altem Gewand“ wiedereröffnete.

Zwei Jahre später übernahm mit Joshua Sünger, Uwe Sünger und Ingo Wollnik ein Wirte-Trio die Gaststätte. Doch zum Jahreswechsel 2022/23 beendeten Uwe Sünger und Ingo Wollnik ihre Zeit im „Platz 16“, weil sie sich fortan nur noch um das „Gasthaus zur Neyetalsperre“ in Großblumberg kümmern wollen. Seine Nachfolge hatte das Duo aber noch geregelt: Seit dem 1. Januar sind Alina Huth (22) und Marcel Finklenburg (28) für die gemütliche Kneipe verantwortlich.

Die 22-Jährige kennt sich gut aus, arbeitet sie doch schon seit 2020 dort – zunächst als Servicekraft, seit einem Jahr nun eben als Geschäftsführerin. „Ich wollte nach dem Abitur eigentlich die Welt sehen, vor allem Skandinavien“, berichtet Alina Huth. Doch dann kam Corona und machte, wie bei so vielen, die kurz- und mittelfristige Zukunftsplanung zunichte.

Über eine Freundin geriet die junge Frau an eine Stelle als Kellnerin im „Platz 16“. „Mir hat sofort die gute Team-Atmosphäre hier gefallen“, versichert sie.

Doch für Alina Huth sollte sich ein weiteres Betätigungsfeld eröffnen. Denn die damaligen Betreiber Sünger und Wollnik hatten auch das beliebte Ausflugslokal in Großblumberg oberhalb der Neye-Talsperre übernommen. Schließlich konzentrierten sie sich vermehrt darauf und überließen zunächst 2022 die Geschäftsführung der Kneipe nahe des Rathauses und den „Platz“ dann ganz ihrer Mitarbeiterin.

Wollnik war offenbar mit der Arbeit von Alina Huth als Geschäftsführerin zufrieden, so dass er sie ansprach, ob sie nicht Betreiberin der Kneipe werden wollte. Sie wollte. Mit Marcel Finklenburg holte sie sich aber einen Freund an ihre Seite.

Während sie den Job nun hauptberuflich macht, wird sich das Engagement des 28-Jährigen, der bei der Wipperfürther Firma Voss arbeitet, auf die Freizeit beschränken. „Ich kannte den ,Platz‘ bislang von der anderen Seite der Theke“, erzählt er lachend „Mit meiner Mutter bin ich früher schon hier hingegangen: Sie trank einen Kaffee, ich bekam eine Cola.“ Danach sei die Kneipe immer seine Anlaufstelle gewesen.

Das neue Pächter-Duo wird sich auch federführend für die „Wirte am Markt“ um die Organisation des „Wipperfürther Sommers“ kümmern. Auch das haben sie von ihren „Platz“-Vorgängern übernommen. Allerdings beschränken sich die kostenfreien Open-Air-Konzerte auf der Freitreppe des Marktplatzes nur noch auf die sechs Samstage der Sommerferien. Im „Platz 16“ soll es dagegen aber weiterhin regelmäßige Auftritte von Livebands geben.

Hintergrund

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags ab 16 Uhr, samstags ab 12 Uhr, sonntags ab 15 Uhr (jeweils Ende offen). Der Montag ist Ruhetag.