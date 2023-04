Neues Klavier für den Wuppertaler Hauptbahnhof

Wuppertal. Der Wuppertaler Künstler Sali Almuça hat sich um einen Anstrich gekümmert.

Das Klavier im Hauptbahnhof am Döppersberg wird am Samstag, 22. April, ersetzt. Danach erscheint es in neuem Antlitz: Der Wuppertaler Künstler Sali Almuça hat sich um einen Anstrich gekümmert, der dem neuen Piano im Wortsinn „eine ganz besondere Note“ gibt. Gestiftet von Piano Faust wird das 250 Kilogramm schwere neue Klavier um 12 Uhr angeliefert und anschließend durch die Gattin des Malers, die Konzertpianistin Rezarta Almuça, eingeweiht.

Die Bemalung erfolgte nicht ohne Symbolik. Sali Alumça hat europäische Anspielungen gewählt, um einen Bezug zu Fernreisenden am Bahnhof herzustellen. So hat er ein Notenbild des Österreichers Mozart mit Notenköpfen versehen, die an holländische Tulpen erinnern sollen. Wer genau hinschaut, kann die deutschen Nationalfarben und das Brandenburger Tor erkennen.

Das Klavier am Döppersberg wurde zur Eröffnung des neuen Bahnhofs im November 2018 aufgestellt. Im März 2020 wurde es zum ersten Mal ersetzt. Nach drei Jahren ist auch dieses Klavier am Döppersberg wieder einmal „durch“. Ständige Temperaturschwankungen und hohe Feuchtigkeit haben ihm dem Garaus gemacht.

Ralf Winkels (Taste Klavierbau), der das Klavier vor drei Jahren zur Verfügung gestellt hat, und sein Mitarbeiter haben sich laufend gekümmert, die Stimmung vorgenommen und Schäden repariert. Nun aber sind die Saiten verrostet, die Tasten ausgeleiert und die Filze abgenutzt. „Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr“, betont Ralf Winkels. Er ist zugleich beeindruckt, dass das Klavier drei Jahre trotz Zugluft und Auf und Ab der Temperaturen durchgehalten hat.

Sali Almuça kam 1990 mit seiner Ehefrau Rezarta aus Albanien nach Deutschland. Das damalige Regime in Tirana hatte seine Kunst zensiert und sein Atelier geschlossen. In Wuppertal konnte er sich eine neue Existenz aufbauen und ist als Landschafts- und Porträt-Maler, Bühnenbildner und Filmemacher tätig. Rezarta Almuça ist ausgebildete Konzertpianistin und spielt und unterrichtet mit breitem Repertoire von Bach bis Strawinsky.