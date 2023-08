Neuer Trassen-Biergarten ist nicht nur für den Sommer da

Wuppertal. Im Winter soll es in Varresbeck einen Weihnachtsmarkt geben.

Von Tiziana Schönneis

Wer über die Trasse spaziert, rollt oder radelt, kann sich an einer weiteren Gastronomie zum Verweilen erfreuen. Nachdem die Brüder Maximilian und Michel Baumeister den Bahnhof Varresbeck im Frühjahr 2022 gekauft hatten, dauerte es noch einige Zeit, bis sie den geplanten Biergarten eröffnen konnten. Noch Ende März war unklar, wann der Bauantrag von der Stadt genehmigt sein würde, die Korrespondenz habe sich häufig schwierig gestaltet. Die Eröffnung musste verschoben werden, doch im Sommer konnte es losgehen. „Der Juni war phänomenal“, lässt Michel Baumeister die ersten Monate Revue passieren. Im Juli sei der Andrang aufgrund des schlechten Wetters dann etwas abgeflacht. „Bei Regen war der Biergarten überwiegend geschlossen.“ Jetzt ist das sommerliche Wetter zurück und die Gäste sind täglich von 11 bis 24 Uhr willkommen.

Auf der Terrasse können Gäste an Holztischen die Sonne genießen, dank einiger Bäume auf dem Gelände lassen sich aber auch schattige Plätze finden. Für junge Besucher gibt es einen Kinderspielplatz mit Sandkasten und Klettergerüst. „Wir haben häufiger Reservierungen mit der Bitte, möglichst nah am Spielplatz sitzen zu können“, erzählt Michel Baumeister.

Der Innenbereich des Bahnhofs muss noch umgebaut werden

Fünf feste Mitarbeiter und circa 35 Aushilfen versorgen an sieben Tagen pro Woche die Gäste mit Getränken und Speisen. „Wir sind aber immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern, die unser Team unterstützen wollen“, so der Inhaber. Im Foodtruck steht Küchenchef Ingo Kuckluck am Herd. Er bereitet herzhafte Kleinigkeiten und deftige Mahlzeiten mit bayrischem Flair zu. Passend dazu soll es von Mitte September bis Mitte Oktober, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, ein Oktoberfest geben. Spezialangebote wie Haxe, Bier in Maßkrügen und ein Schnaps aufs Haus für alle, die in passender Kleidung kommen, sind geplant. Auch Konzerte stehen auf dem Programm, ein paar haben bereits stattgefunden. Man wolle lokalen Musikern eine Plattform bieten, das sei bisher den Gästen und Musikern gut angekommen. Auch der Kindertag, der stattgefunden hat, habe zahlreiche Familien angelockt.

In eine richtige Winterpause wird der Biergarten nicht gehen. Der November werde genutzt, um umzubauen, ein großes Festzelt wird die Fläche einnehmen, um dort auch in der kalten Jahreszeit Sitzplätze bereitstellen zu können. „Im Dezember findet immer Donnerstag bis Sonntag ein Weihnachtsmarkt statt, unter anderem bieten wir dann Flammlachs und Glühwein an. Im Januar wird daraus dann ein Neujahrsmarkt und nur im Februar werden wir voraussichtlich komplett geschlossen haben“, erläutert der Inhaber die Planungen für die Wintermonate. Es seien auch schon ein paar Reservierungen für Weihnachtsfeiern von Firmen eingegangen, freut er sich.

Denn die Innengastronomie lässt noch ein wenig auf sich warten. Geplant sei, diese so schnell wie möglich zu eröffnen, Termine mit dem Architekten fanden diese Woche schon statt. Langfristig kann dort, insbesondere im Winter, der Betrieb aufrechterhalten werden. Wann es soweit sein wird, ist noch unklar. Jetzt können erst einmal noch die sommerlichen August- und Septembertage im Biergarten ausgekostet werden.