Bergische Universität

+ © Friederike von Heyden André Klußmann © Friederike von Heyden

WUPPERTAL André Klußmann ist neuer Juniorprofessor für Human Engineering an der Bergischen Universität.

Zuvor war er im Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie (ASER) tätig, einem An-Institut der Hochschule. Der 39-Jährige studierte Sicherheitstechnik an der Bergischen Uni, an der er 2009 promovierte. Bis 2016 arbeitete er im Institut ASER, erst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuletzt als Leiter „Arbeit & Gesundheit“. Human Engineering beschreibt die Anpassung der Voraussetzungen im Arbeitssystem an Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse des Menschen. Die Schwerpunkte Klußmanns liegen auf der Entwicklung von Methoden zur Ermittlung, Bewertung und Beurteilung von Arbeitsbedingungen. red