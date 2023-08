Neue Sicherung an der Wuppertaler Stadthalle

Wuppertal. Seit Anfang der Woche wird an der Sicherung der Stadthallen-Fassade gearbeitet. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass im Bereich der Türme an der Südost- und Südwestseite die Gefahr besteht, dass sich Teile der Figuren lösen, so die Stadtverwaltung. Die Figuren sind zwar bereits mit Netzen gesichert, allerdings können sich möglicherweise so schwere Teile lösen, dass diese nicht ausreichen. Deshalb wurde der Bereich am Montag abgesperrt, am Dienstag haben die Arbeiten für zusätzliche Sicherungen begonnen. Dafür ist rund eine Woche veranschlagt.