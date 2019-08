Neue Akzenta-Filiale auf Lichtscheid?

Shoppen

+ © Andreas Fischer Blick vom Wasserturm auf Lichtscheid © Andreas Fischer

WUPPERTAL Das Unternehmen will in Wuppertal expandieren. Der neue Standort hängt aber von der dort geplanten Forensik ab.

Von Caroline Seidel

In der Diskussion um den geplanten Bau einer forensischen Einrichtung in Wuppertal könnte es zu einer neuen Perspektive kommen: Gerüchten zufolge möchte Akzenta das alte BMW-Autohaus auf Lichtscheid anmieten, wo künftig ein neuer Supermarkt entstehen soll. Allerdings hängt das von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Am einfachsten wäre es, wenn aus dem Gewerbegebiet ein Wohngebiet werden würde.

„Grundsätzlich braucht Wuppertal aber ganz dringend solche Standorte als Wohngebiete.“

Martina Eckermann, Stadtsprecherin über das Gelände der Bereitschaftspläne und die Möglichkeit, dieses zum Wohngebiet umzuwandeln

„Ja, Akzenta möchte in Wuppertal expandieren“, teilt Pressesprecher der Rewe-Group, Raimund Esser, auf Anfrage unserer Zeitung mit und ergänzt: „Für Angebote sind wir immer dankbar. Aktuell gibt es aber nichts Konkretes zu vermelden.“ Zu den Gerüchten, möglicherweise auf dem Landesgrundstück auf Lichtscheid einen Supermarkt eröffnen zu wollen, nimmt Akzenta selbst nicht Stellung. Immerhin hängt das nicht zuletzt von der Entwicklung des Standortes ab. Aktuell „sieht es auf der Kleinen Höhe als Gelände für die geplante forensische Klinik gut aus. Ein sehr umfangreiches Verfahren zur Untersuchung des Standortes läuft derzeit“, teilte Martina Eckermann vom Presseamt mit.

Damit werde die Idee, das Gelände der Bereitschaftspolizei auf Lichtscheid zu einem Wohngebiet zu machen, immer greifbarer. „Es müssten dann mit dem Land Gespräche über die Entwicklung des Geländes geführt werden. Grundsätzlich braucht Wuppertal aber ganz dringend solche Standorte als Wohngebiete“, so Martina Eckermann weiter. Damit würden sich auch die Rahmenbedingungen für die mögliche Erweiterung der Akzenta-Kette ändern. Denn wo Menschen wohnen, entsteht ein Anrecht auf Nahversorgung.

Aktuell hat Akzenta vier Filialen in Wuppertal: in Vohwinkel, in Barmen, in der Steinbeck und in den City-Arkaden. Sollte das Gelände auf Lichtscheid zu einem Wohngebiet werden, zieht die Bereitschaftspolizei zur Parkstraße. Bis dort wirklich eingekauft werden könnte, würde es aber noch eine Zeit dauern.