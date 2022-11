Nächtliche Sperrungen der A46: Wuppertal-Varresbeck und Sonnborner Kreuz betroffen

In der Nacht vom 29. auf den 30. November werden mehrere Streckenabschnitte der A46 gesperrt.

Wuppertal. In der Nacht vom kommenden Dienstag (29. auf den 30. November), werden mehrere Auf- und Abfahrten der A46 von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH Rheinland mit.

Betroffen ist die Auffahrt auf die A46 an der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck in Fahrtrichtung Düsseldorf. Außerdem ist keine Überfahrt von der A46 in Richtung Düsseldorf auf die A535 in Richtung Velbert möglich. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die A46 wird zudem zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck und dem Sonnborner Kreuz auf eine Spur verengt. Laut der Autobahn GmbH werden in dieser Zeit Reperaturen an der Fahrbahn vorgenommen.