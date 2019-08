Nackter Reiter fühlt sich wie „Adam im Paradies“

FREIKÖRPERKULTUR

DEFINITION Der Solinger Nackt-Reiter bezeichnet sich selbst als Nudist und Naturist. Diese Menschen leben Freikörperkultur (FKK) aus. Das bezeichnet die gemeinschaftliche Nacktheit, vielfach im Freien, aber auch in Gebäuden.

ANGEBOTE Nackt-Reiten wird inzwischen europaweit in Nudisten-Ferien-Camps angeboten. Dort finden die Ausritte meist an Stränden statt, an denen Freikörperkultur erlaubt ist.