Nachwuchs im Wuppertaler Zoo

Tierfreunde

+ © Grüner Zoo Wuppertal/Claudia Philipp Diese Zwergmaras im Wuppertaler Zoo sind nicht die einzigen niedlichen Hingucker. © Grüner Zoo Wuppertal/Claudia Philipp

WUPPERTAL Nicht nur der Jungtierboom, auch die Blütenpracht macht den Besuch im Tierpark momentan zu etwas Besonderem.

Gerade in diesen Tagen lohnt ein Besuch im Wuppertaler Zoo: Denn bei verschiedenen Tierarten ist Nachwuchs angekommen. So gibt es Jungtiere unter anderem bei den Präriehunden, die eine Anlage neben dem Blumenrondell in der Nähe des Zooeingangs bewohnen, bei den Großen Maras auf der Patagonienanlage und bei ihren kleineren Verwandten, den Zwergmaras, im Südamerikahaus.

WUPPERTALER ZOO ÖFFNUNGSZEITEN Geöffnet ist die Anlage an der Hubertusallee 30 täglich von 8.30 bis 18 Uhr. Zwischen Christi Himmelfahrt und dem Ende der Sommerferien ist der Zoo an Sonn- und Feiertagen bei guter Wetterlage eine halbe Stunde länger (bis 18.30 Uhr) geöffnet. Weitere Infos zum Wuppertaler Zoo gibt es online. www.zoo-wuppertal Auch in anderen Gehegen ließen sich aktuell immer wieder Tierkinder entdecken, teilt die Pressestelle des Zoos mit. Die Präriehunde gebären ihre Jungtiere in unterirdischen Gängen und Höhlen, die sie bewohnen. Daher ist es bei den Tieren kaum möglich, die genauen Geburtsdaten festzustellen. Gesichtet wurden am 8. Mai bereits fünf flinke Jungtiere. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere hinzukommen werden. Bei den Großen Maras, die zusammen mit Vikunjas und Darwinnandus die Patagonienanlage im Grünen Zoo bewohnen, kam am 22. April ein Jungtier zur Welt. Bei den kleineren Zwergmaras im Südamerikahaus wurden am 6. Mai drei Jungtiere geboren. Maras sind Nagetiere und mit Meerschweinchen verwandt. Wegen ihres hasenähnlichen Aussehens und der mitunter hoppelnden Fortbewegung werden sie auch als „Pampashasen“ bezeichnet.

Sehenswert ist auch der Taschentuchbaum

Auffällig ist aktuell zudem die Blütenpracht der zahlreichen Rhododendren und Azaleen im Grünen Zoo. Auch andere Pflanzen wie der Weißdorn stehen in voller Blüte. Außergewöhnlich sind die Blüten des Taschentuchbaums, der auf dem Weg zum Direktorengebäude zu finden ist. Dieser Baum verdankt seinen Namen den ungewöhnlichen Blütenblättern, die wie ein Taschentuch an den Ästen herabhängen.

Der Taschentuchbaum wurde dem Grünen Zoo im Herbst 2014 von einer Besucherin gespendet, die vom neuen Zookonzept besonders angetan war. red