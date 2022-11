Nachwuchs bei den Brillenpinguinen im Zoo

Bei der bedrohten Tierart werden noch einige Eier ausgebrütet.

Wuppertal. Im Wuppertaler Zoo schlüpfen derzeit Brillenpinguine. Vier Küken wachsen bereits heran. Der älteste Jungvogel schlüpfte am 2. Oktober und verlässt bereits häufig sein Nest und ist in Begleitung eines Elternteils zu sehen. Es wird der Schlupf weiterer Küken erwartet, denn einige Brutpaare sitzen noch auf Eiern.

Brillenpinguine leben an den Küsten Südafrikas und Namibias. Sie legen ihre Eier in flache Vertiefungen oder in Höhlen unter Felsvorsprüngen und bebrüten diese für etwa 40 Tage. Das Gelege besteht meist aus zwei Eiern, Männchen und Weibchen wechseln sich beim Brüten ab. Nach dem Schlupf bleiben die Brillenpinguin-Küken an Land, denn mit ihrem grauen Flaumgefieder können sie noch nicht schwimmen. Sie werden bis zu drei Monate von ihren Eltern mit vorverdautem Fisch gefüttert.

Der Grüne Zoo unterstützt schon lange Schutzorganisationen

Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Brillenpinguine in ihrer Roten Liste als stark gefährdet ein und die Bestände schrumpfen immer weiter. Der Wuppertaler Zoo und der Zoo-Verein Wuppertal unterstützen schon seit vielen Jahren die Organisation SANCCOOB saves seabirds in Südafrika, die sich um in Not geratene Pinguine und andere Seevögel kümmert.