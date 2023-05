Nach Sperrung: Wie es im bröckelnden Kiesbergtunnel in Wuppertal weitergeht

Verkehr

Der Kiesbergtunnel (L70) in Wuppertal bröckelt. Das ist der Hintergrund.

+++ Update, 16. Mai +++ Nach der Sperrung des Kiesbergtunnels am Wochenende wertet der Landesbetrieb Straßen NRW die Ergebnisse der Untersuchung derzeit aus. Die Bauwerksexperten haben dabei beide Tunnelröhren nach vergleichbaren Schäden überprüft, wie sie in der vergangenen Woche aufgefallen waren. Am Mittwoch war Beton von einer der Tunnelröhren abgeplatzt und auf die Fahrbahn gefallen. Am Wochenende unterzogen sie das gesamte Bauwerk zusätzlich einer eingehenden Kontrolle, „um mögliche weitere, augenscheinlich nicht erkennbare Schadstellen auszuschließen“, teilt Sprecher Rainer Herzog am Montag mit.

Schon vor diesem Vorfall stand bereits eine Sanierung des Tunnels zur Debatte. Sowohl das Bauwerk als auch die betriebstechnische Ausstattung sollen saniert werden. Die Sanierung umfasst dabei eine vollständige Erneuerung der Tunnelinnenschale mit einer druckwasserdichten Folienabdichtung als Tunnel im bestehenden Tunnel. „Hierbei wird die derzeit bestehende Reduktion auf einen Fahrstreifen je Richtung plus Standstreifen beibehalten, sodass der Raum für den neuen Querschnitt und die betriebstechnischen Einbauten ausreicht“, so Herzog.

Der Landesbetrieb arbeite derzeit an der europaweiten Ausschreibung der zugehörigen Ingenieurleistungen. „In diesem Stadium ist es noch nicht möglich, einen seriösen Zeitrahmen anzugeben, da es in der weiteren Planung noch diverse nicht final einzuschätzende Aspekte gibt, die für die Genehmigung und den Bau erforderlich werden können“, sagt Herzog.

Verkehrseinschränkungen könnten dann aussehen wie am vergangenen Wochenende: Im Rahmen der Sperrung führte die Umleitung über den Burgholztunnel beziehungsweise die Viehhofstraße und das Sonnborner Ufer; „schwerwiegende Verkehrsstörungen blieben weitgehend aus“, erklärt Rainer Herzog.

Straßen NRW sei weiter bemüht, den Tunnel im jetzigen Zustand verkehrssicher und für die Verkehrsteilnehmer benutzbar zu halten. Auftretende Mängel würden beseitigt werden, um den Tunnel in Betrieb zu halten. axd

+++ Update, 12. Mai: Der Kiesbergtunnel (L70) wird ab Freitagmorgen (12.5.), 6 Uhr, bis voraussichtlich Sonntagabend wegen einer Tunnel-Sonderprüfung gesperrt. Das teilte Straßen.NRW am Donnerstagabend mit.



Am Mittwochvormittag (10.5.) war bei der täglichen turnusgemäßen Straßenkontrolle an der L70 aufgefallen, dass in der unteren Tunnelröhre in Fahrtrichtung Wuppertal korrosionsbedingte Abplatzungen des Betons aufgetreten und Teile davon auf die Fahrbahn gefallen sind. Aus Sicherheitsgründen wurde der Tunnel zunächst in beiden Richtungen gesperrt. Mitarbeitende des Landesbetriebs reinigten die Straße und untersuchten die etwa einen halben Quadratmeter große Schadstelle. Der Tunnel wurde zunächst freigegeben, weil die Verkehrssicherheit nach den Angaben nicht beeinträchtigt war, so Straßen.NRW weiter.



Dennoch werde der Vorfall nun zum Anlass genommen, eine Bauwerksprüfung am Kiesbergtunnel durchzuführen. Experten würden dabei beide Tunnelröhren und das gesamte Bauwerk. Der Verkehr in Richtung Wuppertal sollte über den Burgholztunnel ausweichen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Richtung Düsseldorf fahren über die Viehhofstraße am Zooviertel vorbei zum Sonnborner Ufer, so Straßen.NRW weiter. +++

Wuppertal. Der Kiesbergtunnel ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW jetzt mit. Nachdem zunächst um 12.16 Uhr die Röhre in Richtung Düsseldorf freigegeben wurde, ist seit etwa 12.30 Uhr auch die Sperrung des Tunnels in Richtung Wuppertal aufgehoben.

Der Tunnel wurde am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zunächst in beide Richtungen gesperrt, weil Putz von der Decke der unteren Röhre abgeplatzt und auf die Straße gefallen war. Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatten die Schuttreste bei Kehrarbeiten zufällig entdeckt.

Nach der Überprüfung durch einen Sachverständigen stellte sich jedoch heraus, dass die Sicherheit im Tunnel nicht beeinträchtigt ist. Durch die Sperrung kam es zwischenzeitlich zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auch im Burgholztunnel kommt es heute zu Einschränkung. Für die Tunnelwartung ist die linke Spur in Richtung Wuppertal-Sonnborn noch bis 17 Uhr gesperrt. Für Schwerlasttransporte: Die maximale Fahrbahnbreite entspricht damit 5 Meter. kab/red

