Nach Schüssen auf Mann in Wuppertal: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Im Juni hatten Polizeibeamte in Elberfeld einen Angreifer schwer verletzt. Er hatte nach Angaben der Beamten eine Spielzeugwaffe gezogen.

Wuppertal. Die Ermittlungen gegen drei Wuppertaler Polizisten sind eingestellt worden. Das teilte jetzt die Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten hatten am 5. Juni 2022 in der Elberfelder Innenstadt auf einen 30-jährigen Mann geschossen und diesen schwer verletzt.

Die Ermittlungen gegen die Wuppertaler wurden aus Neutralitätsgründen in Hagen geführt. Die dortige Polizei kam zu dem Ergebnis: Die Einsatzkräfte nahmen fälschlicherweise an, dass der Angreifer eine echte Schusswaffe gezogen und auf sie gerichtet hat. Dass es sich tatsächlich um eine Spielzeugpistole gehandelt hat, sei für die Polizeibeamten in der konkreten Situation nicht erkennbar gewesen. Die sogenannte „Anscheinswaffe“ sei nicht von einer echten Schusswaffe zu unterscheiden gewesen.

