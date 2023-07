Nach der Flut: Die Arbeiten an der Oper dauern an

Zwei Jahre nach der Flutnacht sind die meisten Kultureinrichtungen in Wuppertal wiederhergestellt. Alles ist aber noch nicht fertig.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Vor zwei Jahren suchte die Flut bekanntlich Wuppertal heim. Machte auch vor den kulturellen Einrichtungen der Stadt nicht Halt. Am schlimmsten traf es die Oper, in die zwei Millionen Liter Wasser von unten und durch Türen und Fenster des Gebäudes eindrangen, sich über Treppen im ganzen Untergeschoss ausbreiteten. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch das Areal des Museums für Industriegeschichte, das Kolkmannhaus, das Von der Heydt-Museum und das Schauspielhaus. Im Sommer 2023 ist das meiste wieder hergerichtet, die Sorge vor neuen Wassermassen bleibt.

Mit der Sommerpause kommt die neue Bühnentechnik in die Oper. Die dafür veranschlagten Kosten werden um 900.000 Euro unterschritten und 6,6 Millionen Euro kosten. Die gesamte Sanierung wird auf rund 10 Millionen Euro geschätzt. Genutzt werden kann sie freilich nicht: Die Steuerung der Technik kommt aufgrund globaler Lieferschwierigkeiten erst mal nicht. Das Gebäudemanagement der Stadt (GMW) hofft aufs nächste Jahr.

Schon lange behoben sind dagegen die anderen Schäden in den Büros von Bühnenmeister und Requisite, den Umkleiden, der Unterbühne, dem Umgang der Bühne, dem Orchestergraben, dem Dimmerraum, dem Waffenlager, der Heizungs- und Lüftungszentrale, dem Instrumentenlager sowie dem Kühllager des Bistros. Auch die sechs Kontrabässe des Sinfonieorchesters, die im Untergeschoss gelagert worden waren, konnten repariert werden. Im Dezember 2021 wurde der Aufführungsbetrieb auf der Bühne wieder aufgenommen. Im Herbst soll der Podienbetrieb des Orchestergrabens über drei Antriebe und eine vereinfachte Steuerung laufen – der aufwendige wie anstrengende händische Auf- und Abbau Vergangenheit sein.

Um zu verhindern, dass künftig Flut oder Starkregen ins Gebäude dringen, wurden mittlerweile die Schwachpunkte definiert, Risiken priorisiert, Maßnahmen erarbeitet – ihre Umsetzung hakt noch, da sie mit dem Denkmalschutz übereingebracht werden müssen. Die Sandsäcke liegen nach wie vor griffbereit vor Ort.

Wasser war auch in den Technik- und Gewölbekeller des frisch renovierten Engelshauses gelaufen, das kurz vor seiner Eröffnung stand. Der Strom und dadurch die Steuerung der Beleuchtung fielen aus. Schimmel bildete sich auf Gipskartonplatten im Bodenbereich. Natursteinbodenplatten sanken im Technikkeller ab. Insgesamt entstand circa 15.000 Euro Schaden, berichtet das GMW. Die Schäden wurden ebenso behoben wie die, die der Rohbau des Besucherzentrums dahinter erlitt. Im Keller stand damals das Wasser etwa 20 Zentimeter hoch. Auch hier fiel der Strom aus, die Böden wurden stark aufgeweicht. Aufgrund möglicher Unterspülungen wurde die Standsicherheit überprüft. Heute erinnert nichts mehr daran, steht das Besucherzentrum vor seiner Eröffnung, die für den 27. September geplant ist.

Sandsäcke schützten das Von der Heydt-Museum

Das Theater am Engelsgarten kam glimpflich davon. Ohne das nach dem Starkregen 2018 eingebaute Regenrückhaltebecken wären die Schäden wohl deutlicher ausgefallen, da der Bereich zwischen Loh und Fischertal problematisch und die Frage offen ist, wohin Wasser gepumpt werden soll, wenn die Wupper überläuft.

Das Von der Heydt-Museum am Turmhof hatte es vor allem beim Starkregen 2018 getroffen, der durch das Dach in Treppenhaus und Aufzug gelangt war. 2021 verhinderte das THW mit Sandsäcken ein ebenerdiges Eindringen des Wupper-Wassers. Stattdessen floss Grundwasser in einen Nebenkeller unter dem Museumsatelier. Die Brandmeldeanlage und Aufzugsschächte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden in Höhe von circa 8000 Euro sind behoben. Die ehedem geforderten Sicherungsmaßnahmen am Gebäude, die auch gefährdete Sammlungsdepots betreffen, stehen indessen weiter an, sollten laut Stadt dieses Jahr kommen. In der Heizungszentrale des Schauspielhauses an der Kluse stand das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch, drang auch in umliegende Gänge, erreichte aber keine technischen Einrichtungen. Es blieb beim Abpumpen und Trocknen. Kosten laut GMW: ungefähr 11.000 Euro.

Das Kolkmannhaus an der Hofaue, Domizil der Bergischen Musikschule, erwischte es dagegen heftig. Die Keller liefen voll, das Wasser stieg auf zwei Meter Höhe und wurde vom Strom so sehr erhitzt, dass die Hauptverteilung wegschmolz. Die Schadenshöhe lag über 900.000 Euro.

Stromversorgung, Beleuchtung, Heizung, Belüftung und Klimaanlage (auch der Gastronomie und im Großen Saal der Musikschule) wurden sukzessive wiederhergestellt. Da auch die Aufzüge ausfielen, waren die Besucher monatelang auf die Treppen angewiesen. Der Keller wurde saniert. Außerdem wurde geprüft, ob die Elektrounterverteilung vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss verlegt werden sollte. All das ist zwei Jahre später Vergangenheit.

Die genauen Kosten, so Marian Pelz-Berner, Referent der Betriebsleitung des GMW, lassen sich nicht beziffern, da die Rechnungen nicht von der Stadt, sondern über die Fluthilfe des Landes beglichen wurden. Die Schäden mögen weitgehend behoben sein. Das Thema Prävention und Schwammstadt bleiben Wuppertal erhalten.