Museumsführung gibt es digital

Von der Heydt-Museum

Das Von-der-Heydt-Museum öffnet unter Auflagen wieder.

Elberfeld. Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal, Turmhof 8, hat zwar geöffnet, darf aber keine klassischen Führungen anbieten. Daher können Besucher die Ausstellungen in einer digitalen Variante kennenlernen: Mittwochsführung – digital. Los geht es am Mittwoch, 17. Juni, 14.30 Uhr mit der Ausstellung „Zu Lande und zu Wasser“ von Hannsjörg Voth und Ingrid Amslinger, die aktuell im Von der Heydt-Museum zu sehen ist. Teilnehmer müssen sich verbindlich anmelden. Der einstündige Vortrag findet im Forum des Museums statt. Sitzplätze sind vorhanden. Jeder soll möglichst eigene Kopfhörer mitbringen. Die Ausstellung kann im Anschluss oder Vorfeld besucht werden. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist erforderlich. Kosten: 20 Euro inkl. Eintritt, Anmeldung: Tel. 0202/563 63 97.

