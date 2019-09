Mittelalterliche Mauer auf Schloss Burg entdeckt

Sensation

+ © Christian Beier Historiker Gregor Ahlmann zeigt im Baugraben Teile der in 1,50 Metern Tiefe entdeckten alten Mauerfundamente auf Schloss Burg. © Christian Beier

SCHLOSS BURG Eines von drei Fundamenten im Außenhof datieren Historiker auf das 12. Jahrhundert.

Von Hans-Peter Meuer

Bei Ausschachtungsarbeiten im Rahmen der Sanierung von Schloss Burg sind drei Mauern teilweise freigelegt worden. Nach ersten Einschätzungen von Denkmalschützern und Historikern handelt es sich dabei in einem Fall um eine mittelalterliche Mauer, die beiden anderen stammen aus der Frühneuzeit.

+ Graf Engelbert scheint die Arbeiten zu überwachen. © Christian Beier Schloss Burg wird derzeit mit hohem finanziellen und personellen Aufwand (" siehe Kasten) saniert. Entdeckt wurden die Mauerreste in der vergangenen Woche bei Ausschachtungsarbeiten im Außenhof der Burganlage, dem Vorplatz. Dort sollen neue Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizwärme sowie Leerrohre verlegt werden. ,„Wir haben in diesem Bereich der Anlage zwar mit Mauerfundamenten gerechnet“, sagte am Dienstag Gregor Ahlmann. Er ist wissenschaftlicher Referent des auf Schloss Burg ansässigen Bergischen Museums.

Bereits in den trotz Kriegswirren geretteten Zeichnungen zum Wiederaufbau der Schlossanlage aus dem späten 19. Jahrhundert sei in diesem Bereich eine alte Mauer angedeutet worden, schilderte Ahlmann. „Dass es aber direkt drei sind, das hat für eine positive Überraschung gesorgt.“

Es sei zwar kein Sensationsfund, aber allemal überraschend. auch deshalb, weil der Fundbereich direkt vor der Gastronomie-Terrasse und nur 20 Meter vom monumentalen Standbild Engelberts entfernt liege.

Dr. Klaus Weber, Bodendenkmalpfleger beim Landschaftsverband in Brauweiler, sowie Archäologe und Bodenspezialist Johannes Englert hätten sogleich die zunächst gesperrte Baustelle aufgesucht, um die Befunde zu bewerten und einzuordnen. Vieles spreche dafür, dass eine Mauer aus dem 12. Jahrhundert stamme. Die Burganlage ist 1160 erstmals urkundlich erwähnt. Derzeit sei es nicht möglich, diese Mauer einer genauen Funktion zuzuordnen.

+ Der künstlich angelegte „Burggraben“, wird jetzt erweitert, um neue Leitungen für Strom, Wasser und Heizwärme verlegen zu können. © Christian Beier „Wir gehen aber von Fundamenten einer Außenmauer eines Gebäudes aus und hoffen, im Zuge der weiteren Sanierungsmaßnahmen auf neue Befunde zu stoßen. So könnten wir alle momentanen Hypothesen weiter untermauern“, sagte der Wissenschaftler weiter.

Fest stehe aber jetzt schon, dass in einem anderen Mauerteil roter Mörtel gefunden worden ist. „Der scheint nahezu identisch mit dem Mörtel im Torhaus zu sein, das 1529 erbaut worden ist.“ Laboranalysen sollen das jetzt bestätigen, kündigte Ahlmann an. In jedem Fall sei dies ebenfalls ein wichtiges Bodendenkmal.

Nur minimale Zeitverzögerung im geplanten Bauablauf

Bei den Ausschachtungen seien auch Tonscherben und Knochenreste gefunden wurden. Aber auch die ließen derzeit noch keine genaue Datierung zu. Die Funde müssten noch eingehender bewertet und in einen Zusammenhang mit der baugeschichtlichen Entwicklung der Schlossanlage gestellt werden“, sagte der Historiker.