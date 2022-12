Mit Grillkohle geheizt - Mutter und drei Kinder aus Wuppertal im Krankenhaus

Feuerwehr war in Vohwinkel im Einsatz. Die Aktion innerhalb der Wohnung war lebensgefährlich.

Wuppertal. Eine Mutter und ihre drei Kinder haben sich bei dem Versuch, mit Grillkohle zu heizen, in Lebensgefahr gebracht. In der Nacht auf Samstag, 31. Dezember, kamen alle vier mit Verdacht auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus - unter ihnen auch ein Säugling.

Die Feuerwehr war gegen 1.45 Uhr zu der Wohnung am Elfenhang in Vohwinkel gerufen worden, weil der Familie in der Nacht schlecht geworden war. Zum Einsatz kam ein sogenannter Anzündkamin. Dabei handelt es sich um eine Metallröhre, mit der Holzkohle oder Brikettkohle angezündet und zum Grillen benutzt werden kann. Diese Vorrichtung ist nicht zur Nutzung in geschlossenen Räumen vorgesehen. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Heizung der Familie ausgefallen gewesen sein.

Die übrigen Bewohner des Hauses wurden kurzzeitig in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht, konnten aber später zurück in ihre Wohnungen. -neuk

