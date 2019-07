Mehr Spuren im Kreisel Lichtscheid

Verkehr

+ © Stefan Fries Der Kreisel Lichtscheid – hier der Blick aus der Luft von Südwesten, links die Baumärkte – soll im Zuge des Ausbaus der L418/419 ebenfalls ausgebaut und leistungsfähiger werden. © Stefan Fries

WUPPERTAL Der Ausbau der L418/419 soll auch den Knotenpunkt umfassen.

Von Katharina Rüth

Wenn die L418/419 zu einer Bundesstraße ausgebaut wird, soll auch der Kreisel Lichtscheid den neuen Verkehrsverhältnissen angepasst werden. „Er soll umgeplant und leistungsstärker werden“, bestätigt Sarina Kieback, Sprecherin des Landesstraßenbaubetriebs Straßen NRW.

Gedacht sei an eine zweispurige Straßenführung der bisher einspurigen Verbindungen rund um den Wasserturm und an eine Extra-Linksabbiegerspur für Busse, erklärt die Sprecherin. Es gebe jetzt auch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Straßen NRW und der Stadt Wuppertal, in der Straßen NRW die Stadt mit der Planung und dem Ausbau des Kreisels beauftragt. Derzeit laufe eine Machbarkeits- und Detailplanung. Wolfgang Luchtenberg von der Bürgerinitiative „Ronsdorfer für die L419“ hat bei Gesprächen mit Straßen NRW die Pläne schon gesehen: „Der Kreisel kann dann mehr Verkehr aufnehmen, und es kann mehr abfließen“, erklärt er zufrieden.

Pläne werden bei der Offenlegung zu sehen sein

Die Bürgerinitiative begrüße alles, was die Kapazität des Kreisels erhöht. Platz werde auch der Wegfall der Busspur Richtung Barmen schaffen. Nach Angaben von Straßen NRW ist der Ausbau des Kreisels integriert in den Ausbau der L418/419 und daher auch Bestandteil des Planungsverfahrens. Bei der bald anstehenden vierwöchigen Offenlegung werden dann auch die Pläne für den Kreisel gezeigt. Dann können die Bürger Änderungswünsche, Bedenken und Anregungen geltend machen. Ronsdorfs Bezirksbürgermeister Harald Scheuermann-Giskes (SPD) findet insbesondere die Situation für die Fahrer gefährlich, die aus der Staubenthaler Straße Richtung Kreisel fahren und auf der rechten Spur direkt auf das Ende des Staus derjenigen treffen, die Richtung Barmen wollen.