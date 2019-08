Maskierte Männer sprengen Geldautomaten

Kriminalität

In der Filiale der Deutschen Bank an der Döringstraße in Wuppertal wurde ein Geldautomat gesprengt.

WUPPERTAL Die Höhe der Beute teilt die Polizei nicht mit.

Am Freitagmorgen kam es im SB-Bereich der Deutschen Bank an der Döringstraße zur Sprengung eines Geldautomaten. Anwohner wurden gegen vier Uhr durch einen lauten Knall geweckt und sahen drei Männer vom Tatort flüchten, teilte die Polizei mit. Zwei der Täter fuhren auf einem Roller davon, der dritte entfernte sich vermutlich ebenfalls auf einem Zweirad in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die Unbekannten waren maskiert, ohne Helme und mit ausgeschaltetem Licht unterwegs. Einer soll eine Tasche auf dem Rücken getragen haben. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ende 2016 hatte es einen ähnlichen Fall in Solingen gegeben. Dort hatten die Täter einen Automaten im Stadtteil Wald in die Luft gejagt.

Die Beamten stellten am Tatort Brandgeruch fest, so dass sie Spezialisten der Feuerwehr zur Messung der CO-Werte hinzuzog. Die Messungen ergaben einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft. Die Bank konnte erst eine Dreiviertelstunde später von den Beamten betreten werden. Die Täter erbeuten Bargeld. „Die Höhe ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher. Zeugenhinweise an Tel.: (02 02) 2 84-0. red