Mann verletzt sich bei Raubüberfall

Kriminalität

WUPPERTAL Mann hat bei Raub leichte Verletzungen erlitten.

Am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr kam es an der Schlieffenstraße in Vohwinkel zu einem Raub. Nach dem ein Unbekannter einen 48-Jährigen anrempelte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Mann besprühte ihn mit einem Reizgas und nahm sein Mobiltelefon weg. Dann flüchtete der Täter.

Er ist etwa 170 cm groß, 20 Jahre alt und hatte eine magere Figur. Er hatte dunkelblonde Haare, blasse Haut und machte einen ungepflegten Eindruck. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und führte einen grünen Rucksack mit sich. Durch das Reizgas verletzte sich der 48-Jährige leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0202 / 284 - 0. red