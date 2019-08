Mann von Schwebebahn erfasst

Unfall

WUPPERTAL Ein Mann ist an einer Haltestelle in Wuppertal von einer Schwebebahn erfasst worden.

Am Freitagnachmittag gegen 13.20 Uhr ist ein Mann von einer Schwebebahn an der Station Loher Brücke angefahren und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Loher Straße gesperrt werden.

Der 43-Jährige hatte offenbar versucht, über das Gitter zwischen den Bahnsteigen auf die andere Seite zu gelangen, anstatt den Treppenaufgang zu benutzen, erklärte ein Sprecher der Polizei in Wuppertal gegenüber unserer Redaktion. Die Polizei schloss Fremdeinwirkung zunächst aus. red