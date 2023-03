Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Wuppertal. Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat am Donnerstagnachmittag in Wuppertal einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mitarbeiterin einer Apotheke alarmierte gegen 16.45 Uhr die Polizei, dass ein bewaffneter Mann auf der Nevigeser Straße unterwegs sei. Die anschließende Überprüfung des 46-Jährigen zeigte, dass es eine Spielzeugwaffe war. Es werde als Ordnungswidrigkeit für das Mitführen einer „Anscheinswaffe“ zur Anzeige gebracht, so die Polizei. Warum der Mann mit dem Spielzeug herumlief, ist unklar.