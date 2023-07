Ärztemarathon: „Man leidet für sich, still und heimlich“

Niemand scheint junger Frau helfen zu können, dann trifft sie durch Zufall auf den Chefarzt der Helios-Klinik Wipperfürth.

Von Theresa Szorek

Wipperfürth. Der Leidensweg von Jasmin beginnt rückblickend im Spanienurlaub 2012. Fortan wird sie von Bauchschmerzen, Durchfall und Müdigkeit gequält. Während sie zunächst an eine Magenverstimmung glaubt, werden die Symptome mit der Zeit immer schlimmer. Die junge Frau muss bis zu 28 Mal am Tag auf die Toilette. Als sie einen Hausarzt aufsucht, findet dieser keine Ursache für ihre Beschwerden. Für die heute 30-Jährige beginnt ein Ärztemarathon, aber niemand ist in der Lage, ihr zu helfen.

„Eine Erkrankung im Bereich des Magen-Darm-Trakts ist immer unangenehm. Wenn du davon aber dauerhaft betroffen bist, dann ist diese Gefühl geradezu lähmend“, sagt Jasmin. Die Ärzte teilen ihr mit, dass ihre Beschwerden psychischer Natur sein müssen. „Mein Leben war bestimmt von Magenkrämpfen und dem Gefühl, ständig auf die Toilette zu müssen“, berichtet sie.

Einmal seien die Symptome so stark gewesen, dass sie auf allen Vieren in ihre Wohnung in den zweiten Stock kriechen muss. „Für meine 40-minütige Fahrt zur Arbeit musste ich bis zu drei Toilettenbesuche einplanen“, erzählt sie. „Nie war es möglich, spontan etwas zu unternehmen. Immer war alles unangenehm.“

„Bis dato wurde mir nie eine Stuhlprobe entnommen.

Über ihre Erkrankung sprechen will die Bergisch Gladbacherin während dieser Zeit auf keinen Fall. Um nicht preisgeben zu müssen, dass sie an einer Darmerkrankung leidet, die sie ständig auf die Toilette zwingt, erfindet sie immer wieder neue Ausreden. Denn als junge Frau sei so etwas ein absolutes Tabuthema, sagt Jasmin. Sie zieht sich immer weiter aus ihrem sozialen Umfeld zurück, verliert nach und nach ihren Lebensmut und entwickelt sogar Suizidgedanken.

Dann, drei Jahre später, trifft Jasmin während eines Familientreffens auf Marco Wagner, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin an der Helios-Klinik Wipperfürth ist. Sie kommen ins Gespräch, Jasmin berichtet zögerlich von ihren Symptomen: „Mir war es natürlich absolut unangenehm, darüber zu sprechen. Zumal ich schon bei so vielen Ärzten vorstellig war.“ Wagner lädt sie daraufhin in seine Sprechstunde „Meet the expert“ ein, bei der Experten der Inneren Medizin des Wipperfürther Krankenhauses Patienten mit unklaren Symptomen beraten, die auf eine gastroenterologische Erkrankung hinweisen.

Der Chefarzt ordnet die bei solchen Symptomen vorschriftsmäßigen Erstuntersuchungen an: Testung auf Fructose- und Lactose-Intoleranz und Testung von drei Stuhlproben auf verschiedenste Erkrankungen. Die erste Stuhlprobe ist direkt positiv: Im Darm der Patientin befinden sich Spulwürmer. „Bis dato wurde mir nie eine Stuhlprobe entnommen. Fatal, wie ich jetzt inzwischen weiß“, sagt Jasmin.

Spulwürmer, wissenschaftlich Ascaris Iumbricoides, die zu den Fadenwürmern gehören, sind die weltweit häufigsten Verursacher von Wurminfektionen bei Menschen. Der regenwurmähnliche Parasit kann dabei eine Länge von bis zu 40 Zentimetern annehmen und siedelt sich im Dünndarm an. Durch verunreinigte Lebensmittel, meist Obst oder Gemüse, gelangen die Eier in den Körper und entwickeln sich zu Würmern.

Für Jasmin war vermutlich ein verunreinigter Salat, den sie im Spanienurlaub vor zwölf Jahren zu sich genommen hat, die Ursache für die Erkrankung.

Die Behandlung ist denkbar einfach: Die betroffene Person erhält eine medikamentöse Therapie in Form von Tabletten. Jasmin benötigt zwei Wurmkuren, um erfolgreich behandelt zu werden. Inzwischen ist die Bergisch Gladbacherin beschwerdefrei. Es brauchte jedoch erst einige Jahre, bis sie den Mut fand, über ihre Erkrankung zu sprechen. „Am Anfang habe ich mich dafür immer geschämt“, sagt sie. „Aber schnell wurde deutlich, wie viele Menschen eigentlich an Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt leiden. Dies dann aber häufig still und leise für sich, so, wie auch ich es jahrelang gehalten habe.“ Umso wichtiger sei es ihr, jetzt ihre Geschichte zu erzählen – damit andere Betroffene sich Hilfe suchen können.

Hintergrund

Internistisches Angebot: Seit 2021 bieten Experten der Klinik für Innere Medizin jeden Mittwoch von 13.00 bis 14.30 für Patienten, deren Symptome auf eine gastroenterologische Erkrankung hinweisen, einen Beratungsservice an.

Termine Die Terminvermittlung findet durch das Sekretariat der Klinik für Innere Medizin unter der Telefonnummer 02267-889 533 statt.