Luisenfest wird etwas größer

Was in den 70er Jahren als Nachbarschaftstreff begann, ist mittlerweile ein kleines Volksfest: das Luisenfest.

Wuppertal. Musik und Trödel - Zum Areal gehört nun auch der Teil der Luisenstraße neben dem Deweerth’schen Garten.

Am kommenden Sonntag, 4. Juni, veranstaltet die Interessengemeinschaft Luisenstraße wieder das Wuppertaler Luisenfest. „In diesem Jahr haben wir die Festmeile in Richtung Westen erweitert“, teilt der erste Vorsitzende Alexander Klein mit.

Zum Areal gehört nun auch der Teil der Luisenstraße neben dem Deweerth’schen Garten. Hier entstehen Flächen für Trödelstände, einen Biergarten sowie einen Tanzbereich mit Wuppertaler DJs. „Ziel ist es, das gesamte Fest etwas zu entzerren“, erklärt Klein. „Zudem wurde immer wieder der Wunsch geäußert, eine zweite größere Bühne zu realisieren. Die breite Straße umsäumt von Bäumen und dem Luisenpark eignet sich hierfür hervorragend.“

Das Fest beginnt am Sonntag um 9 Uhr, das musikalische Programm startet um 13.45 Uhr. Auf der Bühne hinter der Laurentius-Basilika präsentiert das Team von „Spot On“ ein Liveprogramm mit dem Loch-Chor. Weitere Künstler sind unter anderem Limao Fatal, Franzi Rockzz, Thomas Passon, Isabelle Pabst und Skaboum. An der Ecke Osterfelder Straße präsentiert der „Bazeclub“ DJ-Sets. Auch der neue Bereich am westlichen Ende der Luisenstraße wartet mit DJs auf. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Gastronomen.