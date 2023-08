Lokalpolitiker steht Tag und Nacht unter Polizeischutz

Bezirksbürgermeister Thomas Kring (SPD) hatte den dem Autonomen Zentrum nahen Nachtbürgermeister verhindert.

Von Lothar Leuschen

Wuppertal. Für seine Zivilcourage zahlt Thomas Kring in diesen Tagen einen hohen Preis. Nachdem der Bezirksbürgermeister von Elberfeld mit seinem lautstarken Protest die Besetzung des neu geschaffenen Nachtbürgermeister-Postens mit einem ausgewiesenen Sympathisanten des Autonomen Zentrums (AZ) an der Gathe verhindert hatte, wird er nun massiv bedroht. Im sozialen Netzwerk Facebook kursiert eine Warnung aus dem Umfeld an den Sozialdemokraten. Genaue Informationen darüber, wo Kring sein Ladenlokal hat, lassen den Rückschluss zu, dass die Linksextremisten sich an dem Kommunalpolitiker rächen wollen. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kreispolizeibehörde hat sich eingeschaltet. Kring steht nun rund um die Uhr unter Schutz. Und er gibt sich kämpferisch. Er will sich trotz der eindeutigen Bedrohungen nicht mundtot machen lassen. Sein Handeln sei auch ein Eintreten für die Demokratie. Mit der haben die Autonomen freilich nicht viel im Sinn.

OB hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet

Die Stadt Wuppertal hat nun auf die Bedrohung des Bezirksbürgermeisters reagiert. „Menschen zu bedrohen, ist im Zusammenspiel der unterschiedlichen Gruppen unserer Stadtgesellschaft absolut nicht akzeptabel“, sagt Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Er hat nun Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die inzwischen gescheiterte Auswahl des Nachtbürgermeisters beschäftigt Wuppertal seit der vergangenen Woche. Im Sozialausschuss präsentierte Dezernent und Stadtdirektor Stefan Kühn das Ergebnis des Verfahrens, mit dem er den Bildungsträger Internationaler Bund (IB) beauftragt hatte. Bei dem Projekt geht es um 150 000 Euro pro Jahr, von denen auch der neue Nachtbürgermeister bezahlt werden soll. Die Wahl des IB fiel auf den 34 Jahre alten Erziehungswissenschaftler Thomas Roeber.

Das Foto von Roeber in der Westdeutschen Zeitung am Tag nach der Präsentation war für Thomas Kring eine böse Überraschung. Er erkannte „Tim“, der in einer Diskussion um den Bau einer Ditib-Moschee an der Gathe die ablehnende Position des AZ vertreten hatte. Und das ließ der Bezirksbürgermeister nicht auf sich beruhen. Kring bemängelte, dass Roeber staatliche Autoritäten nicht anerkenne.

In der Folge dieser Kritik stellte sich heraus, dass ein für die Stelle des Nachtbürgermeisters obligatorisches Führungszeugnis des Kandidaten offenbar keine Beachtung gefunden hatte, obwohl es darin eindeutige Einträge gegeben haben soll. Schließlich aber zogen Stadt und IB die Reißleine und lösten den Vertrag mit Roeber nach nur zwei Tagen wieder auf. Seither toben die Linksextremisten, vereint mit Linken und vereinzelt auch Grünen im Stadtrat. Sie erinnern an den Radikalenerlass der 1970er-Jahre, der es Extremisten untersagte, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.

Und jetzt hat sich der Protest zur Bedrohung gewandelt. Thomas Kring ist offenbar nicht mehr sicher. „Um mich persönlich mache ich mir weniger Sorgen. Aber um meine Existenz“, sagt er. Kring ist Weinhändler. Aus Sicherheitsgründen verbirgt er das Schaufenster seines Ladenlokals abends mit einer Jalousie. „Es ist schlecht, wenn niemand mehr die Auslage sehen kann“, sagt er. Obendrein seien seine Bewertungen bei Google „plötzlich nicht mehr gut“. Kring hat den Eindruck, dass die Autonomen es ernst meinen mit dem Angriff auf seine Existenz.

Dabei ist Thomas Kring für Oberbürgermeister Schneidewind grundsätzlich der falsche Adressat für die Attacke der Autonomen. „Der ehrenamtlich tätige Bezirksbürgermeister trägt selbstverständlich keinerlei Verantwortung für den mehr als ungeschickten Ablauf bei der Auswahl und der Präsentation des Nachtbürgermeister-Bewerbers.“

Die Aktivitäten werden beobachtet

Darauf, dass dieser Hinweis Schneidewinds deeskalierend wirkt, will sich bei den Sicherheitsbehörden vermutlich niemand verlassen. Der Polizeischutz ist organisiert, und im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Aktivitäten des Autonomen Zentrums bereits seit vielen Jahren beobachtet. Deshalb ist dem Verfassungsschutz auch nicht entgangen, dass sich Leute aus dem Umfeld des AZ am 1. Mai dieses Jahres unter anderem mit Linksextremisten aus Aachen und Köln zu einer unangemeldeten Demonstration getroffen haben. In beiden Städten gibt es ebenfalls Autonome Zentren. Wie lange das AZ in Wuppertal auf Kosten der Stadt weiter an der Markomannenstraße untergebracht ist, steht in den Sternen. Zwar gibt es einen Ratsbeschluss, der die Verwaltung verpflichtet, einen neuen Standort für das AZ zu suchen. Bisher jedoch haben die Autonomen nach Informationen aus dem Rathaus sämtliche Alternativen abgelehnt.