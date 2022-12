Löschversuch endet mit Fettexplosion - Mann in Spezialklinik

Einsatz

+ © Meuter, Peter (Symbol) Die Feuerwehr bekommt einen zweiten Gerätewart, um die Drehleiter immer mit zwei Mann besetzen zu können. © Meuter, Peter (Symbol)

Langenfeld. Ein Mann wollte brennendes Fett löschen. Durch eine chemische Reaktion kam es zur Explosion.

Bei einer Fettexplosion in einem Mehrfamilienhaus im rheinischen Langenfeld hat ein Mann am Sonntag schwere Brandverletzungen erlitten. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht, wie die Feuerwehr Langenfeld am Montag berichtete.

Der Mann hatte versucht, in der Küche brennendes Fett für ein Fondue mit Wasser abzulöschen. Dabei kam es zu der Explosion mit anschließendem Küchenbrand. Die Wohnung konnte anschließend nicht mehr genutzt werden.

Die Feuerwehr appellierte an die Bevölkerung, einen Fettbrand niemals mit Wasser zu löschen. Die große Hitze sorge für ein explosionsartiges Verdampfen des Wassers. Die Fettteilchen könnten sich anschließend entzünden und einen Feuerball bilden, sagte ein Sprecher. „Der brennende Topf sollte immer mit einem Deckel oder einer Löschdecke verschlossen werden.“ -dpa-