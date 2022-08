Loch in Straße sorgt für Verwirrung

Wuppertal. Ein Loch im Belag der Straße Rott sorgt derzeit in Barmen für Verwunderung.

Denn: Wie das Loch dort hinkommt, weiß niemand. „Das Ordnungsamt hat am Mittwoch eine Teilsperrung der Fahrbahn gemeldet“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr. „Wir haben dann einen Kollegen da hingeschickt, um sich das anzugucken, aber es gab keinen Anlass für uns, dort tätig zu werden.“

Warum die Straße an der Stelle beschädigt ist, könne die Feuerwehr aber nicht sagen. Auch die Stadtwerke können sich den Ursprung des Lochs nicht erklären. „Wir wissen nicht, wie das Loch entstanden ist“, sagt Sprecher Rainer Friedrich. „Wir können allerdings ausschließen, dass es durch einen Schaden an einer Leitung verursacht wurde.“ Dies sei am Donnerstag von Mitarbeitern der WSW überprüft worden. Die Stadt Wuppertal jedenfalls will das ominöse Loch so schnell es geht beseitigen lassen, versichert Stadtsprecherin Ulrike Schmidt-Keßler. Die Busse der Linien 604 und 614 müssen deshalb aktuell umgeleitet werden. -mr-