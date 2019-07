Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Gebäude 

Einsatz

SOLINGEN In einem Wohn- und Verwaltungsgebäude einer Firma für Schmiedetechnik in der Hofschaft Lindenhof in Solingen-Höhscheid ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Da sich noch Personen im oberen Teil des Gebäudes befanden, die sich nicht selbstständig befreien konnten, musste die Feuerwehr sie über eine Drehleiter retten. Gegen 11 Uhr hatten die zwei Bewohner des Wohngebäudes Brandgeruch in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss bemerkt. Daraufhin hatten die etwa 30 Jahre alten Personen zunächst versucht, sich über das Treppenhaus ins Freie zu retten. Dort schlugen ihnen jedoch bereits Flammen entgegen.

Deswegen kehrten die 47-jährige Frau und der 39-jährige Mann zunächst in ihre Wohnung zurück und alarmierten die Feuerwehr. Anschließend riefen die Bewohner durch ein Fenster um Hilfe. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus neun Großfahrzeugen, zwei Rettungswagen sowie einem Notarztwagen in der Hofschaft ankam, begonnen die Einsatzkräfte sofort damit, die Menschen aus ihrer Lage zu befreien. Da sich die Bewohner nicht mehr selbst retten konnten, wurden sie mit einer Drehleiter durch das Fenster im zweiten Obergeschoss ins Freie geholt. Beide wurden mit verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Städtische Klinikum gebracht.

Parallel dazu begann die Feuerwehr bereits mit den ersten Löschversuchen. Diese gestalteten sich jedoch schwierig: Beim Öffnen der Haustüre kam es zu einer Durchzündung in dem hölzernen Treppenhaus. Der Brandherd befand sich nach ersten Erkenntnissen im Treppenhaus oder im Keller des Gebäudes.

Die angrenzende Firma für Schmiedetechnik war durch das Feuer nicht betroffen. Die Personen hier konnten sich selbstständig befreien.

Gegen 11.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Da für die Löscharbeiten eine Wasserleitung von der Grünewalder Straße/Neuenhofer Straße bis in die Hofschaft Lindenhof verlegt werden musste, kam es auf der B229 zwischen Höhscheid und Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. tk/hpm