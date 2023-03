“Lieber Gold am Po statt nirgendwo“ - Satiremagazin extra 3 nimmt Wuppertals Bänke aufs Korn

Wuppertal. Das NDR-Satiremagazin „extra 3“ hat jetzt in einem Beitrag Wuppertals goldene Bänke thematisiert. Darin besucht ein angeblicher Mitarbeiter der Stadt Wuppertal die Fußgängerzone um den Von-der-Heydt-Platz und wirbt für die neuen Sitzgelegenheiten - unter anderem mit dem Slogan „Lieber Gold am Po statt nirgendwo“. Auch kommen Passanten zu Wort, die kein gutes Haar an der 400.000-Euro-Anschaffung lassen.