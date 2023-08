Auch für Leichlingen und Solingen: Warn-App Nina löst wegen Brand in Leverkusen aus

Warnapp Nina

+ © Tim Oelbermann Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. © Tim Oelbermann

Leichlingen/Solingen. Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab: Diese Warnung hat die Warnapp „Nina“ am Sonntag gegen 15 Uhr an alle Anwohner in Leichlingen gesendet. Grund ist ein Großbrand im benachbarten Leverkusen. Die Rauchwolke zieht in Richtung Leichlingen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Warnung auf Solingen ausgedehnt - hier könne es in Teilen der Stadt zu Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr Solingen kontrolliert vorsorglich die Luft an der Stadtgrenze mit Messfahrzeugen.

Nach Informationen unserer Zeitung brennt es in einer Brotfabrik im Stadtteil Fixheide. Die Rauchsäule war über eine große Entfernung zu sehen, Bilder verbreiteten sich in Sozialen Netzwerken rasch.

Nicht nur Anwohner der umliegenden Stadtteile Bürrig, Küppersteg, Rheindorf und Opladen wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegen 15 Uhr wurde die Warnung erweitert und gilt nun bis nach Leichlingen, seit etwa 15.30 Uhr auch für Solingen.

Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht, so die Feuerwehr weiter.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.