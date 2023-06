Leiche im Rhein bei Duisburg geborgen: Es ist der Vermisste aus Wuppertal

Badeunfall

+ © dpa/Christophe Gateau Der 22-jährige Wuppertaler wurde im Düsseldorfer Rhein von der Strömung mitgerissen. © dpa/Christophe Gateau

Am Montag wurde in Beeckerwerth ein Toter angespült. Eine Obduktion habe ergeben, dass es sich um den vermissten 22-Jährigen aus Wuppertal handelte.

Wuppertal. Im Rhein bei Beeckerwerth in Duisburg ist am Montag eine Leiche geborgen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der WZ auf Anfrage. Eine Obduktion ergab, dass es sich um den 22-jährigen Wuppertaler handelte, der am Samstag von der Rheinströmung mitgerissen worden war.

Der junge Mann hatte im Düsseldorfer Stadtteil Himmelgeist mit zwei Begleitern im Rhein gebadet. Alle drei wurden vom Wassersog eines vorbeifahrenden Schiffes erfasst. Zwei der Schwimmer konnten sich retten, für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich laut Polizei nicht.

Die Wasserschutzpolizei warnt erneut vor den Gefahren des Badens im Rhein. Gerade durch die Berufsschifffahrt werden unberechenbare Strömungs- und Sogverhältnisse erzeugt, bei denen selbst gute Schwimmer keine Chance haben, sich über Wasser zu halten. Für Kinder ist schon das Planschen im Uferbereich lebensgefährlich. neuk

Lesen Sie auch: Mehr Knochen gefunden: DNA in Solingen führt zum Vermisstenfall Susanne S.