Leiche von Hanaa S. ist gefunden

War das der Durchbruch?

Mehr als vier Wochen dauerte in dem Waldgebiet bei Kronau die Suche nach der toten Frau.

SOLINGEN Die seit dem 22. April vermisste und vermutlich getötete Solingerin wurde in einem Wald bei Kronau im Württembergischen vergraben. Staatsanwaltschaft bestätigt Leichenfund.

Von Hans-Peter Meurer

Ist das der Durchbruch im Mordfall Hanaa S.? Nach gesicherten ST-Informationen war die intensive Suche nach der Leiche der seit April 2015 verschwundenen Solingerin in einem Waldgebiet bei Kronau (Baden Württemberg) am Mittwoch erfolgreich: Jedenfalls wurden die sterblichen Überreste einer toten Frau tief vergraben in einem überwucherten Waldstück gefunden.

Der Fundort der Leiche ist identisch mit dem Gebiet, das erst vor fünf Wochen einer der des Mordes verdächtigen Familienmitgliedern der Frau in einem überraschenden Teilgeständnis am 69. Prozesstat vor dem Wuppertaler Landgericht beschriebenhatte. Daher gehen die Ermittler „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich bei der Frauenleiche tatsächlich um die vermisste Solingerin handelt.

+ Die Solingerin Hanaa S. von der Hasselstraße wurde seit dem 22. April vermisst. Die Polizei ging schnell von einer Bluttat aus. © Polizei Wuppertal Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat am Freitag in einer Presseerklärung den Fund einer Leiche bestätigt. Der Leichnam sei am Donnerstag in bei der Rechtsmedizin der Universität Düsseldorf obduziert worden. "Die Untersuchungen der Rechtsmedizin und der Polizei dauern an", heißt es in der Erklärung. Weitere Auskünfte geben das Landgericht Wuppertal, dem die Pressehoheit über den Fall derzeit obliegt, vorerst nicht.

Nach ST-Informationen wurde die Frauenleiche in dem Kronauer Waldstück in unmittelbarer Nähe der Autobahn 5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe gefunden. Die tote Frau soll bei der Bergung in Tücher und in einen Teppich eingewickelt gewesen sein. Gerichtsmediziner machten sich noch am Donnerstag ein Bild vom Fundort.

Vergrabene Frauenleiche wurde in zwei Metern Tiefe entdeckt

Entdeckt hatten den Leichnam Polizei-Spezialisten der Spurentechnik am Donnerstag in rund zwei Metern Tiefe. Bei der Suche waren zuletzt auch schwere Arbeitsgeräte wie ein Bagger eingesetzt worden. Der Fundort liegt genau in dem vom 26-jährigen Schwager des Opfers beschriebenen Areal mit einer Größe von etwa 120 mal 70 Metern. Das Gelände ist an dieser Stelle wegen umgestürzter Bäume und den sandigen Boden überwuchernden Brombeersträuchern besonders schwer zugänglich.

Vor vier Wochen war die Suche in dem konkret benannten Gebiet nochmals systematisch gestartet worden. Doch die Leiche der fünffachen Mutter, einer gebürtigen Syrerin, blieb zunächst unentdeckt. Bereits im Juli 2015 hatte die Wuppertaler Mordkommission in dem besagten Waldgebiet suchen lassen, nachdem die Bewegungen der Tatverdächtigen anhand ihrer Handy-Daten ausgewertet worden waren.

Angeklagte schwiegen sich 69 Prozesstage zu den Vorwürfen aus

Vor der 3. Großen Strafkammer des Wuppertaler Landgericht müssen sich seit anderthalb Jahren in dem bisherigen reinen Indizienprozess fünf Angehörige der bei ihrem Verschwinden 35 Jahre alten Solingerin wegen des Verdachts des Mordes und der Beihilfe verantworten: Das sind ihr Mann aus Düsseldorf, zwei Schwäger, eine Schwägerin und der älteste Sohn des Opfers. Dieser war zur Tatzeit erst 17 Jahre alt.

Die Frau hatte sich 2013 von ihrem Mann getrennt. Der hatte sie in der Folge mehrfach massiv bedroht und ihr nachgestellt. Auch die Zuflucht in Frauenhäuser nutzte Hanaa S. nichts: Immer wieder fanden Familienmitglieder ihren Aufenthaltsort heraus und bedrohten die Frau erneut, weil sie sich inzwischen auch einem anderen Mann zugewandt hatte. Bis Hanaa S. am 22. April spurlos aus ihrer Wohnung an der Hasselstraße verschwand. Daher ging die Staatsanwaltschaft schnell von einem Ehrenmord aus.

Ermittler fanden in ihrer Solinger Wohnung, in der sie alleine lebte, Blutspuren von ihr. Nachbarn hatten zudem beobachtet, dass am Morgen des 22. April 2015 zwei Männer einen schweren Teppich aus dem Mehrfamilienhaus trugen und in einen weißen Kombi luden. Ein Schwager der Vermissten, ein Düsseldorfer Kioskbesitzer, fuhr zur Tatzeit einen solchen Transporter.

Weil alle fünf angeklagten Familienmitglieder bei der Polizei und auch vor Gericht die Aussage verweigerten, sah es lange nach einem reinen Indizienprozess aus – in einem Mordfall ohne Leiche. Bis Donnerstag.