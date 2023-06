LED-Wände für den Bahntunnel?

Wuppertal. Konzepte zur Aufwertung des Vohwinkeler Zentrums.

Von Eike Birkmeier

Wie kann das Vohwinkeler Stadtzentrum attraktiver werden und welche Maßnahmen sind sinnvoll? Diese Fragen stellten sich rund 30 Teilnehmer eines städtischen Workshops. Mitgemacht hatten unter anderem Anlieger und Geschäftsleute, Politiker, Initiativen sowie die Aktion V. Es entstanden kreative Ideen, die der Öffentlichkeit noch präsentiert werden sollen.

Die Werbegemeinschaft bemüht sich seit vielen Jahren um die Aufwertung des Zentrums und hat gerade an der Kaiserstraße 300 Geranien gepflanzt. Kernproblem ist dort die zunehmende Zahl an Leerständen. Am Kaiserplatz betrifft das mehrere Ladenlokale. „Hier muss dringend gegengesteuert werden“, findet Buchhändlerin Gesa Jürgensen. Gerade mit Blick auf die Buga seien Konzepte für ein einladendes Erscheinungsbild gefragt. Im ersten Schritt könnten dazu Zwischenlösungen in Form von bedruckten Bannern für die Schaufenster gehören. „Als Motive würden sich die Wuppertaler Skyline oder die Schwebebahn anbieten“, sagt Gesa Jürgensen. Grundsätzlich müssten Gespräche mit den Vermietern geführt werden.

Ein anderes Thema beim Workshop war die Aufhellung der Tunnel an der unteren Bahnstraße. Der Bereich ist gerade während der Abendstunden ein Angstraum für Passanten. Dabei könnten große LED-Wände Abhilfe schaffen. Sie würden außerdem als Wegweiser, Informationstafeln oder Projektionsfläche für Kunst genutzt. Eine Finanzierung könnte über die Zusammenarbeit mit Werbefirmen erfolgen.

Belebung des Lienhardplatzes

Ganz oben auf der Wunschliste der Vohwinkeler steht außerdem eine Belebung des Lienhardplatzes mit Außengastronomie. Beim kommenden Weinfest werden dort mehrere Tausend Besucher erwartet. Ansonsten führt die Fläche allerdings gastronomisch ein Schattendasein. Daher sollen dort die Rahmenbedingungen für ein Café oder Restaurant mit Außenplätzen geschaffen werden. Manfred Klee von der Initiative Vision Vohwinkel begrüßt den Workshop ausdrücklich. Er und seine Mitstreite setzen sich schon länger für eine Fußgängerzone an der Kaiserstraße ein. „Wir freuen uns über alle Ideen, die zur Verbesserung der Situation im Stadtteil beitragen“, so Klee. Auch Anregungen und Kritik bezüglich der Initiative seien willkommen. Das Interesse am Thema nehme zu. „Wir haben Kontakt zu einer Studentin, die ihre Masterarbeit über die Kaiserstraße schreiben und dazu eine Befragung durchführen will“, berichtet Manfred Klee.

Derweil möchte die Bezirksvertretung die Vohwinkeler Bemühungen über die Gründung einer Immobilien-Standortgemeinschaft unterstützen.