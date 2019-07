Leck in einer Gasleitung - Feuerwehr im Einsatz

Sperrungen

WUPPERTAL Im Umfeld einer Baustelle an der Linienstraße war deutlicher Gasgeruch wahrzunehmen. Mehrere Straßen wurden zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Am Donnerstagabend ist die Wuppertaler Feuerwehr wegen "Gasaustritt" in die Linienstraße gerufen worden. Im Umkreis einer Baustelle nahmen auch die Einsatzkräfte den Gasgeruch deutlich wahr.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ergaben Messungen, dass keine Explosionsgefahr besteht. Die Anwohner der umliegenden Häuser konnten in ihren Wohnungen bleiben. Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke reparierten das Leck an der Gasleitung in der Baugrube.

Die Linienstraße und die Rübenstraße mussten zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Auf der Heckinghauser Straße kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. red