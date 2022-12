Lappalie löst Einsatz der Feuerwehr aus

Wuppertal. Wegen einer augenscheinlichen Lappalie musste die Wuppertaler Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Wohnhaus in der Langen Straße in Elberfeld ausrücken. Nach Angaben der Polizei hatte sich dort gegen 1.40 Uhr in einem Kellerraum eine Rolle Küchenpapier an einem brennenden Teelicht entzündet.