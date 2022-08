Langerfeldtrasse nimmt weitere Hürde

Der Radweg soll bis Lennep reichen.

Von Christian Töller und Alexandra Dulinski

Wuppertal. Es kommt Bewegung in das Projekt der Langerfeldtrasse: Die Stadt Wuppertal habe der Firma Vero Invest einen Vertragsentwurf zukommen lassen, teilt Stadtsprecherin Ulrike Schmidt-Keßler mit. Vero Invest will der Stadt für einen symbolischen Betrag ein Stück seines Grundstücks überlassen. Denn die Langerfeldtrasse soll nach den Plänen des Vereins Neue Ufer, der federführend die Langerfeldtrasse plant, über die Grundstückszufahrt des Espenlaub-Geländes geführt werden. Sobald eine endgültige Einigung zwischen Stadt und Vero Invest erzielt ist, kann der Verein „Neue Ufer“ die weitere Planung vorantreiben. Dabei stehen dann Gespräche zwischen dem Verein und der Firma 3M an, da die Langerfeldtrasse über den ehemaligen Bahnanschluss der Firma zur Straße Schmittborn geführt werden soll.

Darüber hinaus muss die Kostenkalkulation angepasst werden, da die bisherige Schätzung bereits mehrere Jahre alt ist. Diese beläuft sich derzeit noch auf etwa drei Millionen Euro. „Wenn die Planung steht, können wir Förderanträge stellen“, kündigt Dajana Meier von Neue Ufer an. Die Langerfeldtrasse soll auch weitere Stadtteile an die Fahrradachse Nordbahntrasse anschließen, außerdem soll eine Verbindung zur Balkantrasse, die von Remscheid-Lennep bis Leverkusen reicht, erfolgen.

Der Bau ist abhängig von den Sanierungsarbeiten, die die Bahn im Rauenthaler Tunnel vornehmen will. Sie will die Strecke für neuere und größere Züge befahrbar machen, die beiden eingleisigen Röhren werden zu einer zweigleisigen Röhre vereint. Der dritte Tunnel – der Langerfelder Tunnel – soll zur Trasse werden. Der 265 Meter lange Rauenthaler Tunnel befindet sich auf dem Streckenabschnitt Wuppertal-Oberbarmen – Remscheid-Lennep. Die dritte Röhre sollte ursprünglich mit Bauschutt verfüllt werden. Damit wären die Pläne für die Langerfeldtrasse zunichte gemacht worden.