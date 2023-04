Lange Haft für Hawala-Banker gefordert

Vier Wuppertaler sind in Düsseldorf angeklagt.

Wuppertal. Für einen mutmaßlichen Hawala-Banker aus Wuppertal hat die Staatsanwaltschaft wegen illegaler Geldgeschäfte sechseinhalb Jahre Haft beantragt. Dem 40-Jährigen und drei weiteren Angeklagten aus Wuppertal werden auch Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung, Geiselnahme und räuberische Erpressung vorgeworfen.

Das in Deutschland illegale Hawala-System ist eine uralte Überweisungsmethode aus dem Nahen und Mittleren Osten, die auf Vertrauen basiert. Die meisten Zahlungen sollen von Deutschland und den Niederlanden aus in die Türkei, nach Syrien und in andere Länder des Nahen Ostens erfolgt sein. Immer wieder taucht Hawala-Banking im Kontext von Geldwäsche, dem Handel mit Drogen und Waffen sowie der Finanzierung von Terrorismus auf.

Der Prozess gegen die Wuppertaler Angeklagten hatte im vergangenen November begonnen. Der 40-Jährige war vor mehr als zwei Jahren nach einem Autounfall bei Mönchengladbach mit knapp 300 000 Euro Bargeld erwischt worden.

Bei den dadurch ausgelösten Ermittlungen stießen die Fahnder bei dem Arbeitslosen auf zahlreiche Konten bei verschiedenen Banken und das Netzwerk des mutmaßlichen Groß-Hawaladars. Säumigen Zahlern soll er ein Inkasso-Team mit brutalen Methoden geschickt haben. Wenn es innerhalb des Netzwerkes Streitigkeiten gab oder Gelder unterschlagen wurden, sollen die Mitglieder nicht den Rechtsweg beschritten haben, sondern zur Selbstjustiz übergegangen sein.

Für das Team wurden am Montag am Düsseldorfer Landgericht Haftstrafen zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren gefordert. Alle Angeklagten haben die Anklagevorwürfe nach Angaben ihrer Verteidiger weitgehend eingeräumt.

Im Gerichtsprozess stehen noch weitere Plädoyers an. Je nachdem, wie lange sie dauern, könnte es am Freitag, 21., oder Montag, 24. April, ein Urteil geben.

In der vergangenen Woche sollte eigentlich ein weiterer Prozess zu rabiaten Methoden im Rahmen illegaler Hawala-Bankgeschäfte am Landgericht Düsseldorf beginnen. Ein Mann soll von der Landeshauptstadt in einen Kleingarten in Wuppertal entführt worden sein. Im Kleingarten sei es dem Mann laut den Ermittlern gelungen, Anwohner durch laute Hilfeschreie zu alarmieren und die mutmaßlichen Täter in die Flucht zu schlagen. Ein Beteiligter des Prozesses verweigerte vor Gericht nun jedoch die Aussage. pal/dpa