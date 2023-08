Landgericht spricht Pfleger frei

Vorfall in Heim.

Wuppertal. Das Landgericht hat am Montag den 26-Jährigen freigesprochen, der eine Bewohnerin eines Altenheims mit Medikamenten betäubt haben soll, um sie zu bestehlen. Das berichtete ein Sprecher des Gerichts.

Angeklagt war der Mann wegen versuchten schweren Raubes und Körperverletzung. Zudem soll er eine Armbanduhr und Bargeld in dem Heim gestohlen haben. Der 26-Jährige saß seit Angang des Jahres in Haft, hat die Vorwürfe jedoch bestritten. Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen nach Aussagen eines Kollegen. Der gab an, der 26-Jährige habe ihm gegenüber mit seinen Tatem geprahlt. In den Aussagen dieses Zeugen fand das Gericht aber auch einige Unstimmigkeiten. Am Ende habe das Gericht keine für eine Verurteilung ausreichende Überzeugung gehabt, dass der Angeklagte die vorgeworfenen Taten begangen hat, und ihn nach der Regel „im Zweifel für den Angeklagten“ freigesprochen, so der Sprecher. kati