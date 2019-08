Lagerhalle gerät in Brand

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

+ © Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa © Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WUPPERTAL Ein Fußgänger meldete am Sonntag gegen 14.50 Uhr einen Brand in einer Lagerhalle an der Beyenburger Straße in Wuppertal-Langerfeld.

Darin befanden sich unter anderem mehrere Fahrzeugwracks. Die Feuerwehr löschte den Brand; Einsatzkräfte der Polizei sperrten für die Dauer der Löscharbeiten die Beyenburger Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Polizei (Kriminalkommissariat 11) unter Tel.: 0202/284-0 zu melden. red