Lästige Viecher? Mit Mücken Erreger finden

Der Grüne Zoo Wuppertal nutzt die Insekten, um Viren und ihrer Verbreitung auf die Spur zu kommen.

Von Alexandra Dulinski

Wuppertal. Wer kennt sie nicht: Die kleinen, lästigen Blutsauger, die einem im Sommer den fröhlichen Grillabend vermiesen oder den Schlaf rauben. Mücken erfreuen sich nicht allzu großer Beliebtheit. Doch der Grüne Zoo Wuppertal hat für sie einen ganz besonderen Zweck gefunden: Die Zoomitarbeiter fangen sie ein – und lassen sie auf Krankheitserreger untersuchen.

Beim Besuch unserer Zeitung ist es regnerisch. „Die Mücken mögen es, wenn es feucht ist. Es könnte aber ruhig noch etwas wärmer sein“, sagt Forschungskurator Dominik Fischer. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Tierpfleger Dominik Töller, bereitet er fünf Fallen vor. Ein Heuaufguss – mit Wasser übergossenes Heu, das zwei Tage lang zieht – soll die Insekten in die Falle locken. „Im Heuaufguss entstehen Lockhormone, die für die weiblichen Mücken anziehend sind“, erklärt Fischer. Die Weibchen suchen einen Brutablegeplatz und halten vor der Eiablage meistens eine Blutmahlzeit – und werden damit für Mensch und Tier zum Ärgernis. Gleichzeitig könnten sie mit der Blutmahlzeit aber auch Erreger aufgenommen haben, die es nachzuweisen gilt. Ein in der Falle integrierter Ventilator zieht die Tiere mittels Unterdruck in den Fangkorb. Dort wartet ein ganz besonderer Leckerbissen, „ein richtig leckerer Mückencocktail“, den Dominik Fischer vorbereitet. „Wenn die Mücken mehrere Stunden im Fangkorb sind, brauchen sie Energie in Form von Kohlenhydraten“, weiß er.

Er präpariert ein Wattepad mit Honig, der zuvor mit Wasser vermischt wurde und dem ein blauer Farbstoff zugegeben wird. „Damit können wir sehen, ob die Insekten am Honig gefressen haben“, sagt Fischer. Auf das Wattepad kommt eine sogenannte FTA-Karte – ein rundes Stück „Löschpapier“, wie er es für den Laien übersetzt, das dazu benutzt wird, Proben zu sammeln, beispielsweise genetisches Material für DNA-Nachweise. „Das wird auch in der Forensik genutzt“, erklärt der Kurator.

„Der Erreger passt sich an die Mücke an und umgekehrt. Evolution ist nicht zielgerichtet, sondern zufällig.“

Will die Mücke in das Wattepad stechen, um den Honig aufzusaugen, sticht sie automatisch durch die FTA-Karte und hinterlässt dabei Spuren. „Wir wollen schauen, welche Erreger sie in sich trägt“, erklärt Dominik Fischer. Denn die Mücke gilt bekanntlich als Krankheitsüberträger. Besonders interessiert sich der Zoo für Plasmodien, das West-Nil- und das verwandte Usutu-Virus, die mithilfe von Tests in der FTA-Karte nachgewiesen werden können. „Weil wir Pinguine halten, sind für uns vor allem Plasmodien interessant. Sie können beim Pinguin die Vogel-Malaria auslösen“, sagt Fischer. Gleichzeitig könne die Art der Mücke bestimmt werden, sowie das zuletzt gestochene Tier. Noch einen Vorteil bieten die Mückenfallen: Jede Mücke weniger bedeutet weniger Risiko für die Tiere, gestochen zu werden.

Aber nicht nur bei den Pinguinen werden die Mücken gefangen; auch bei den Aras und Flamingos, Enten und Gänsen, Ibissen und Waldrappen sowie bei den Greifvögeln werden die Gehege mit Fallen versehen. Zwischen Juli und Oktober werden die Mücken etwa alle drei Wochen eingefangen. Das dient einem größeren Monitoring in einem deutschlandweiten Netzwerk aus Zoos. „Wir wollen wissen, was wir im Zoo und in der Region haben“, erklärt Dominik Fischer. Die Proben werden an den acht bis zehn Orten in Deutschland zeitgleich genommen. „So können wir nachvollziehen, ob ein Erreger sich ausbreitet“, sagt Fischer.

Im ersten Schritt bestimmt ein Insektenforscher vom Institut für Dipterologie (IfD) aus Speyer die Art. Gibt es neue Mückenarten in Deutschland?, lautet eine wichtige Frage. Manch ein Erreger brauche beispielsweise eine spezielle Mückenart – die gibt es mitunter in Deutschland noch gar nicht. Manche Erreger seien aber auch flexibler, betont Dominik Fischer. Dann reiche die heimische Mücke aus, damit sich ein Erreger ausbreiten kann. „Das sind wahrscheinlich langsame Anpassungsschritte. Der Erreger passt sich an die Mücke an und umgekehrt. Evolution ist nicht zielgerichtet, sondern zufällig“, erklärt der Kurator.

Die Untersuchung auf Viren findet dann am Friedrich-Loeffler-Institut bei Greifswald sowie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg statt. Erste Ergebnisse gibt es schon. „In unserer Region gibt es vor allem das Usutu-Virus“, sagt Fischer. Das sei dafür verantwortlich, dass die Amselbestände so abgenommen haben. Das Usutu-Virus sei aber nicht nur für Amseln gefährlich. Auch Eulen, insbesondere Bartkäuze, Sperbereulen und Schnee-Eulen, können erkranken. Diese würden auch auf Blutparasiten reagieren, die durch die Mücken übertragen werden.

„Die Tiere aus dem Norden sind anfälliger“, weiß Fischer. Bei der Schnee-Eule habe über Jahrmillionen kein Anpassungsschritt stattgefunden. Denn im Norden ist es kälter, viele Erreger von Tropenkrankheiten kommen dort nicht vor. Die hier heimischen Tiere können sich mit den Erregern arrangiert haben. Fischer: „Ein Brillenpinguin aus Afrika könnte mit dem West-Nil-Virus schon Kontakt gehabt haben. Dass ein Uhu aus dem Bergischen Land damit in Kontakt kommt, hat man nicht vorhergesehen.“ Das West-Nil-Virus ist eng verwandt mit dem Usutu-Virus; es gibt es zwar schon seit 2018 in Deutschland, aber noch nicht in unserer Region.

Die Insekten überleben die milden Winter

Problematisch sei der Klimawandel. Weil Frostperioden ausbleiben, überleben die Insekten den milden Winter – die in ihnen lebenden Viren können ebenfalls überwintern. Eine „Saison“ der Viren bleibe somit aus. „Das ist für das Risikomanagement wichtig zu wissen. Müssen wir Vögel impfen? Müssen wir Impfstoffe anpassen oder entwickeln?“, erklärt Dominik Fischer die Fragen. Auch für Mitarbeiter und Zoo-Besucher sei das relevant. Eine Impfung gebe es bisher nur für das West-Nil-Virus, das auch für den Menschen gefährlich werden kann. In Erfurt seien beispielsweise gerade im Rahmen eines Pilotprojektes alle Vögel mit Unterstützung der Wuppertaler Tierärzte geimpft worden. „Das würden wir hier auch machen, wenn das West-Nil-Virus in unserer Region gefunden wird.“ Eine Impfung gegen das Usutu-Virus gibt es übrigens nicht.

Das Monitoring ist nicht nur wichtig, um zu erfahren, welche Erreger es im Zoo bereits gibt. „Im Zoo ist das spannend, weil wir ganz viele Vögel aus ganz unterschiedlichen Regionen der Erde haben. Wenn sie in Kontakt kommen mit einem Virus, das eingewandert ist, haben wir keine Ahnung, wie sie reagieren.“ Aber auch ein importiertes Tier kann einen Erreger mitbringen. So könnte es einen Erreger im Zoo bereits geben, der es aber noch nicht in die freie Wildbahn der Region geschafft hat. Dafür gebe es im Zoo routinemäßig entsprechende Quarantäneuntersuchungen, um die ungewollte Einführung von Erregern auf diesem Weg zu verhindern.

Kooperation

Austausch Der Grüne Zoo Wuppertal kooperiert nicht nur mit den Insektenforschern des Instituts für Dipterologie (IfD) in Speyer, sondern auch mit dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald sowie dem Bernhard-Nocht-Institut (BNI) für Tropenmedizin in Hamburg, die die molekularen Untersuchungen durchführen.

Zecken Auch Zecken werden gezählt – im Stadtgebiet, auf landwirtschaftlichen Flächen sowie in Laub- und in Mischwäldern. Untersucht wird, welche und wie viele Zecken an welchen Orten vorkommen. Außerdem werden sie auf FSME- und Borreliose-Erreger getestet. Das sei für Impfempfehlungen für Mensch und Tier interessant, so Dominik Fischer.