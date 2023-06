L418: Auto fährt rückwärts und verunfallt - Fahrer flüchtet

Kurioser Unfall

+ © Tim Oelbermann Bis zur Abzweigung Kiesbergtunnel ist ein Auto rückwärts über die L418 gefahren. Anschließend landete der Wagen in der Leitplanke. Die Insassen flüchten. © Tim Oelbermann

An der Kreuzung zwischen Kiesbergtunnel und Burgholztunnel fanden die Polizisten einen verlassenen Golf vor. Nicht weit davon entfernt, trafen sie ein verdächtiges Pärchen an.

Wuppertal. Am Sonntagabend kam es zu einem kuriosen Vorfall auf der L418. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein: Ein roter VW Golf soll mindestens vom unteren Ende des Burgholztunnels (Richtung Cronenberg) rückwärts gefahren sein, um anschließend die Abzweigung Kiesbergtunnel in Richtung Elberfeld nehmen zu können. Sofort eilten Polizisten von Autobahnpolizei und aus der Stadt Wuppertal zur Landstraße und mussten vor Ort feststellen, dass das Fahrzeug bereits verunfallt war.

Die Rückwärtsfahrt hatte dem Wagen offenbar so geschadet, dass er qualmend in der Abfahrt zum Stillstand kam. Schließlich rollte er rückwärts in die Leitplanke. Die Feuerwehr rückte an, weil das Fahrzeug qualmte, es handelte sich jedoch lediglich um Kühlflüssigkeit des überhitzten Motors.

Die Polizei sperrte zunächst die Zufahrten zur Unfallstelle, konnte den Verkehr kurze Zeit später jedoch an der Unfallstelle vorbeileiten.

Unfall auf der L418: Pärchen wirft Schlüssel und Fahrzeugpapiere weg

Ein Pärchen mit Wuppertaler Wohnsitz konnte von den Einsatzkräften fußläufig abseits vom Fahrzeug angetroffen werden. Die Unfallstelle liegt fern ab jeglicher Fußwege. Beide gaben jedoch an, mit dem Unfallwagen nichts zu tun zu haben und entsprechend auch nicht gefahren zu sein.

Der Mann willigte vor Ort einem Drogenschnelltest ein, welcher prompt positiv ausfiel. Die Frau lehnte einen Drogenschnelltest vor Ort ab. Beide Personen wurden durch die Polizei zur Dienststelle verbracht wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ob die beiden im Besitz einer Fahrerlaubnis waren war am Abend noch unklar.

Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Unweit der Unfallstelle konnten Einsatzkräfte der Polizei die Fahrzeugpapiere des VW mit polnischen Kennzeichen in einem Gebüsch auffinden, ebenso konnte kurze Zeit später der Fahrzeugschlüssel zwischen dem Wagen und dem Antreffpunkt der beiden Personen in einem Gebüsch gefunden werden.

Unfall auf der L418: Autofahrer fährt durch Polizeiabsperrung

Während der Unfallaufnahme fuhr ein Autofahrer durch die Absperrung der Polizei und durch die Unfallspuren. Auf Nachfrage der Polizei erklärte er, er müsste jedoch auf dem Weg nach Hause hier entlang fahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige der Polizei. to

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Wuppertal, Solingen und Remscheid