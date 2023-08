Kultursommer im Freibad Mirke geht in dritte Runde

Auf das Publikum in Wuppertal wartet eine Mischung aus Konzerten. Lesungen und Comedy.

Von Jessica Münn

Wuppertal. Der Kultursommer im Freibad Mirke geht dieses Jahr in die dritte Runde. In den letzten beiden Jahren war das Sommerprogramm ein voller Erfolg. Wegen des Umbaus konnte eines der leeren Becken genutzt werden, um dort Bühne und Sitzgelegenheit aufzubauen. Dieses Jahr gibt es wieder eine große Auswahl an Terminen. Den Veranstaltern war wichtig, „ein sehr vielfältiges Programm zu haben“, erzählt Csilla Letay, Sprecherin des Freibads Mirke. Ab 4. August gibt es ein volles Programm mit vielen Konzerten, Lesungen und Comedy. „Unser Anspruch ist ein hochwertiges Programm mit einem guten Mix aus verschiedenen Genres und Künstlern“, erzählt Letay. Das Programm bietet eine Mischung aus regionalen und bundesweiten Künstlern.

Am Freitag beginnt die Comedy-Gruppe Vollkontakt den Kultursommer. Die Gruppe aus vier Komikern bringt eine Menge Spaß mit. Roh, ehrlich und ohne Tabus stellen sie eine lustige Show auf die Beine, bei der jeder auf seine Kosten kommt. Mit David Grashoff in der Moderation und Lara Autsch, Bora und Falk Schlug im Line-up wird die Veranstaltung ein lustiger Abend für alle, die dabei sind, wird versprochen. Einlass ist ab 19 Uhr und die Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf.

Am Samstag darauf kommt nach einer langen Pause durch Lockdown und Elternschaft das Duo Mrs. Greenbird ins Freibad Mirke. Es plant ein Konzert mit einer Mischung aus Singer-Songwriter-, Country-, Folk- und Pop-Musik. Die Musiker selbst nennen es „Dreamericana“ und präsentieren ihr neues Album „Love You To The Bone“ auf der Mirker Bühne. Damit bieten sie dem Publikum eine retroperspektive Reise durch zehn Jahre Bandgeschichte mit teils neuinterpretierten Songs von ihrem Debutalbum. Im Vorverkauf kosten Tickets 22 Euro.

Am folgenden Freitag, 11. August, kommt Fortuna Ehrenfeld ins Freibad. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Nach einer Reihe von ausverkauften Konzerten im ganzen Land, etablieren sie sich in der deutschen Musikszene wie kein anderer. Die Band rund um Martin Bechler spielt eine Mischung aus Pop und Poesie, die das Publikum begeistert.

Karten für Max Goldt kosten 17 Euro

Max Goldt liest am 12. August seine Werke vor. Mit viel Humor zeigt er seine Kolumnen und Texte. „Dass es zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht immer noch vielen“, schreibt das Freibad Mirke auf seiner Website. Die Tickets kosten 17 Euro im Vorverkauf.

Ein weiteres Konzert findet am Freitag, 18. August, statt, wenn der Wuppertaler Roman Babik ins Freibad Mirke kommt. Der Jazz-Pianist und Komponist spielt mit den zwei kolumbianischen Musikern Juan Camilo Villa am Bass und Miguel Altamar am Schlagzeug, eine Mischung aus Jazz-Songs. Auf der Website wird mit karibischen Nächten mitten in Elberfeld geworben. „Jazz zum Hören – Jazz zum Träumen – Jazz zum Tanzen“, heißt es. Die Tickets für das Roman Babik-Sommertrio kosten im Vorverkauf 15 Euro.

Friedemann Weise tritt ebenfalls im Freibad auf und führt seine deutschlandweit bekannten Talente als Musiker und Entertainer vor. In seinem Programm „Bingo“ treffen Klavierkabarett, Pantomime und Improtheater aufeinander. Am 19. August präsentiert er sein Programm, in dem es um „Alles oder nichts!“ geht. „Bienensterben, multiresistente Keime und Brunch sind nur drei Themen, die eher im Subtext vorkommen werden“, so der Vorstellungstext auf der Website. Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro.

Die letzten beiden Termine nimmt Nikita Müller für sich ein. Am 1. und 2. September ist er im Freibad Mirke und zeigt sein Programm „Im Westen viel Neues“. Er erzählt witzige Geschichten, die sich aber nicht von Pointe zu Pointe hangeln. „Sein Vortrag hat Tiefe und Authentizität. Die Texte bewegen den Zuschauer, und man hört gerne und gespannt, ja geradezu gefesselt zu“, beschreibt das Freibad Mirke die Show. Seine Alltagssatire ist eigen und genau das macht ihn so beliebt, so dass die Vorstellung am ersten September ausverkauft ist und direkt eine zweite am 2. September geplant wurde. Nun kann man für die Veranstaltung am 2. September für 22 Euro Tickets im Vorverkauf erhalten. Alle Veranstaltungen finden ab 20 Uhr statt. Ab 19 Uhr ist Einlass und Tickets können online vorbestellt werden. „Wir freuen uns auf schöne, hoffentlich regenfreie Abende“, sagt Letay. Tickets für die Veranstaltungen und Infos über alle Acts gibt es online.