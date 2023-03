Kulturnacht in Solingen: Stille Disco und krachender Pop

Am 22. April gibt es in Solingen ab 18 Uhr Musik und mehr – Busse verbinden die Spielorte.

Von Philipp Müller

Solingen. Kulturelle Vielfalt ist bei der kommenden Kulturnacht am 22. April angesagt. Unter der Regie des Kulturmanagements der Stadt Solingen und mit Unterstützung von Sponsoren gibt es an zehn Orten Programm, das mit einem Kulturbändchen () besucht werden kann. Acht Busse verbinden die Spielorte, die „Kultursterne“ genannt werden. Man wird in sieben Stunden nicht alles sehen können. Daher jetzt ein erster Überblick zu einigen Programmpunkten:



Theater und Konzerthaus: Dort eröffnet der Schirmherr, Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), die Kulturnacht um 18 Uhr. Im Haus treten die Bergischen Symphoniker um 19 und 20.15 Uhr auf. Neben weiteren Bands ist die Formation Jim Buttons um 21.15 und 22.15 Uhr zu erleben. Ab 23 Uhr läuft im Konzertsaal die After-Kulturnacht-Disco mit dem DJ Jay Triplechair.

+ Jim Buttons aus Hilden sind mit Pop und Rock nur einer von vielen Programmpunkten im Theater und Konzerthaus. © Michael Sieber



Monkeys: Im Proberaumhaus an der Konrad-Adenauer-Straße ist ab 18.30 Uhr Beatmusik angesagt. Um 21 Uhr tritt die Solinger Partyband Proms auf. Zuvor um 18 Uhr die Lost Crown Caps, gefolgt um 20 Uhr von Weber & Heinsch.



Hauptbahnhof: In Ohligs gibt es an der Station für die Kulturbusse auch Livemusik. Dabei startet der Sänger Erwin Paech bereits um 17.30 Uhr. Um 18.30 Uhr gibt die Critical Mass Big Band ein Konzert und um 20.30 Uhr das Pope’s Project.



Zentrum für verfolgte Künste: In Gräfrath gibt es Führungen des Vereins Max-Leven-Zentrum und des Museums durch die aktuellen Ausstellungen. Um 18, 19 und 21.30 Uhr ist das Trio Django Unchained mit Hits aus aller Welt zu hören.



Stadtbibliothek: An der Mummstraße beginnt ein großer Abend mit Lesungen, nachdem um 18 Uhr Good News mit Spirituals eingestimmt hat, das wird gegen 19.15 Uhr wiederholt. Zusammen mit der Volkshochschule präsentiert die Bibliothek die Autorinnen und Autoren Heidi Theunissen um 18.30 Uhr, um 19.45 Uhr folgt Olaf Link, gegen 20.30 Uhr liest Özlem Dündar und um 21.15 Uhr Martina Hörle.

+ Erwin Paech sorgt schon um 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Ohligs für die richtige Stimmung. © Christian Beier

Cobra: An der Merscheider Straße gibt sich ab 18 Uhr das Stadtensemble die Ehre. Es gibt eine Wiederaufnahme der Comedy-Show „Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode“. Dabei wird aus kuriosen Gerichtsurteilen, schrägen Gebrauchsanleitungen oder auch verdreht formulierten Verordnungen zitiert.



Musikschule: Japanische Musik mit dem Ensemble „Wagaku*Miyabi“ kam bei der vergangenen Kulturnacht bestens an, am 22. April ist die Musik um 18 und 19 Uhr zu hören. Die Ensembles Blues-alarm und Kotten Club Bigband der Musikschule treten ab 21.15 Uhr auf.



Industriemuseum: Das Team der „wortrocker“ präsentiert an der Merscheider Straße „Sound der Fabrik“ um 19 und 20.50 Uhr. Der Ruhrpott-Musiker Roland Heinrich stellt seinen Blues und Soul als „Deutsch Americana“ um 20 und 21.45 Uhr vor.



Haus der Jugend: Die Nachbarn an der Dorper Straße brauchen ab 19 Uhr keine Angst vor Lärm zu haben. Zwar heißt die Disco „Let’s Fetz“, sie ist aber zugleich eine „Silent Disco“. Drei DJs legen parallel auf und die Jugendlichen können auf Kopfhörern auswählen, auf welche Musik sie tanzen wollen. Haus der Jugend und Jugendstadtrat laden ein.

+ Django Unchained werden im Zentrum für verfolgte Künste in Gräfrath auftreten, dort gib es auch Führungen. © Peter Meuter

Kulturbusse: Das umfangreiche Programm in den acht Bussen stellt die Redaktion noch in einer eigenen Vorschau vor. Das gilt auch für den Kulturmorgen am 23. April, wenn Galerien in der Innenstadt und Gräfrath ab 11 Uhr öffnen.

Infos: Programm und Tickethinweise unter: kultur-nacht-solingen.de

Vorverkauf

Das Bändchen, um zu den Spielorten zu gelangen, kostet 18 Euro an den Abendkassen. Die Spielorte verkaufen sie vorab für 13 Euro, 6,50 Euro ermäßigt. Für Besucher unter 16 Jahre ist der Eintritt frei.