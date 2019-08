Kradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall

+ © Symbolfoto: dpa © Symbolfoto: dpa

WUPPERTAL Ein Pkw-Fahrer übersah den 28-jährigen. Dieser musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Karfreitag gegen 18 Uhr stießen ein Autofahrer und ein Kradfahrer an der Ecke Hardtstraße und Neuenteich zusammen. Der 61-jährige Autofahrer hatte zuvor beim Abbiegen den 28-jährigen auf seinem Krad übersehen. Dieser stürzte zunächst von seinem Fahrzeug und prallte dann gegen den Pkw. Dabei verletzte er sich schwer. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Neuenteich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15.000 Euro. red