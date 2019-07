Pkw kracht in Reisebus

Unfall

WUPPERTAL Der Fahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem parkenden Bus.

Ein PKW ist am Mittwochabend auf der Linderhauser Straße in einen parkenden Bus gekracht. Nach Angaben der Polizei war der 28-jährige Wuppertaler in Richtung Wichlinghausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem geparkten Reisebus.

Der Fahrer war nach Polizeiangaben zu schnell unterwegs. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein von den Beamten vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe abgenommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an Bus und PKW auf insgesamt 110.000 Euro. red

