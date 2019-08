Konzert von Uni-Chor und Orchester

Musik

WUPPERTAL Filmmusik, Oldies und „Der Freischütz“ in der Immanuelskirche.

Chor und Orchester der Bergischen Universität laden für Mittwoch, 25. Januar, zu ihrem Semester-Abschlusskonzert ein. „Die Ensembles bieten wie immer einen abwechslungsreichen Abend mit ganz unterschiedlicher Musik“, verspricht Christoph Spengler, Leiter von Uni-Chor und Orchester. Das Konzert in der Immanuelskirche beginnt um 20 Uhr. Ein Höhepunkt im Programm ist die Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“, die das Uni-Orchester präsentiert. Der Uni-Chor singt einige Oldies, darunter „Tea for two“ aus dem Musical „No, no, Nanette“, bekannt geworden vor allem durch die Interpretation von Doris Day, „Superstar“ und das unsterbliche „Great Balls of Fire“.

Berühmte Filmmelodien von John Williams zu „Star Wars“, „Der weiße Hai“, „Harry Potter“ und „Indiana Jones“ ergänzen das umfangreiche Programm. Kartenvorbestellungen sind ab sofort bei der Wissenschaftstransferstelle bei Uwe Blass unter Telefon 439-2346, per Mail an oder blass@uni-wuppertal.de und online unter www.wuppertal-live.de möglich. Im Vorverkauf kosten die Karten acht, an der Abendkasse elf Euro. Red



www.konzerte.uni-wuppertal.de