Kongress im August wegen Bahnsperrung abgesagt

Wuppertal. Tausende Teilnehmer waren erwartet worden.

Von Bernhard Romanowski

Die Anreise wäre wohl zu beschwerlich geworden, so die Überlegung in Düsseldorf: Bahnbedingt wurde der Heimat-Kongress gestrichen, der am 5. August ab 10 Uhr in der Historischen Stadthalle stattfinden sollte und zu dem viele Teilnehmer erwartet wurden.

Unter dem Motto „NRW heimatet“ hatte Ina Scharrenbach, Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, zu der Veranstaltung nach Wuppertal eingeladen. Der Grund ist das befürchtete Bahnchaos auf dem Weg nach Wuppertal.

Die Zugstrecke zwischen Wuppertal und Düsseldorf ist noch bis zum 4. August wegen Bauarbeiten gesperrt. Da der Kongress allerdings um 10 Uhr starten sollte, wären aller Voraussicht nach viele Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen bereits am Vortrag angereist und hätten dann mit Schnellbussen nach Wuppertal kommen müssen. Die Verbände im Land hatten die Einladungen zu der Veranstaltung verschickt. Es wäre demnach wohl mit mehreren Tausend Besuchern zu rechnen gewesen. Im Festsaal der Stadthalle sollten sich Ehrenamtliche zum Austausch treffen. Zudem wären die Preisträger des Landes-Heimat-Preises 2023 geehrt worden.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt ein Sprecher des Ministeriums: „Als Veranstalter bedauern wir diesen Schritt außerordentlich, denn Heimat ist immer wieder ein inspirierendes Thema für einen offenen Austausch. Wir haben uns dennoch zu diesem Schritt entschlossen, da unter anderem eine Unsicherheit besteht, ob Wuppertal am Tag des Kongresses komfortabel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.“ Peter Vaupel, der dem Stadtverband der Bürger- und Bezirksvereine Wuppertal vorsitzt, sagt: „Auch ich hatte mich zum Heimat-Kongress angemeldet. Umso mehr bedauere ich die Absage, war dieser Kongress doch eine gute Gelegenheit für die Ehrenamtler, mit Hilfe des Austausches von Erfahrungen in ihrer Arbeit bestätigt zu werden und wertvolle Anregungen zu erhalten.“

Daraus wird nun erst einmal nichts. Denn: „Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest“, wie der Sprecher des Ministeriums abschließend mitteilt. Mit Beginn der Sommerferien wurde die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal dicht gemacht. Reisende müssen bis zum 4. August auf Ersatzbusse umsteigen.

Schienenersatzverkehr legt holprigen Start hin

„Besonders bedauerlich ist die Absage für die engagierten Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Aber auch für Wuppertal ist die Absage unglücklich, da die Veranstaltung in der Historischen Stadthalle stattfinden sollte und nicht wenige Teilnehmende durch ihre Anreise am Vortag die Gelegenheit zum Kennenlernen unserer Stadt genutzt hätten“, so Sedat Ugurmann, der dem Wuppertaler Verkehrsausschuss vorsitzt. „Die jetzige Absage zeigt sehr deutlich, dass der Schienenersatzverkehr keineswegs die Qualitätserwartungen erfüllt.“ Ein noch deutlicheres Zeugnis könne den Verantwortlichen der Bahn nicht ausgestellt werden. Ugurmann: „Ich hoffe, dass dies dort auch so begriffen wird und dass sehr zeitnah Anpassungen veranlasst werden.“

Der Schienenersatzverkehr (SEV) legte einen holprigen Start hin. So gab es zum Auftakt Klagen über ausgefallene Schnellbusse. Auch die Ausschilderung der Ersatzhaltestellen wurde moniert.