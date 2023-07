Kölner Autor schreibt über Düsseldorfer Kriminalistinnen

„Der Tod des Blumenmädchens“ schickt seine Leser auf eine Zeitreise nach Düsseldorf im bewegten Jahr 1969.

Von Stephan Eppinger

Düsseldorf/Köln. 1969 ist die Hochzeit der Hippiebewegung und der gesellschaftlichen Veränderungen. In den Amtsstuben ist davon noch kaum etwas zu spüren. Auch große Teile der Bevölkerung leben noch ihren angestammten Alltag, in dem Frauen am Herd stehen oder nur ihnen traditionell zugewiesene Berufe wie Sekretärin oder Friseurin einnehmen. Doch das soll sich im Sommer 1969 zumindest in den Polizeipräsidien Düsseldorf und Köln ändern.

14 junge Frauen werden dort als Quereinsteigerinnen zu Kriminalwachtmeisterinnen ausgebildet und bekommen so die Chance zum Aufstieg in den mittleren und gehobenen Kriminaldienst. Ein absolutes Novum, das die Polizistinnen sogar prominent auf die Seiten des Sterns bringt.

Eine wahre Geschichte aus den 60er Jahren

Die wahre Geschichte aus den 60er Jahren hat Autor den Kölner Autor Mathias Berg beflügelt, einen Krimi über sechs angehende Kriminalwachtmeisterinnen aus Düsseldorf zu schreiben. Die 20-jährige Lucia Specht stammt aus einer Bergarbeiterfamilie aus dem Ruhrgebiet, wo man nur wenig erfreut ist, dass die Tochter und Schwester den gesicherten Job als Sekretärin in der Zeche aufgibt, um sich auf ein Abenteuer in der Landeshauptstadt einzulassen. Doch Lucia ist von ihrem Vorhaben überzeugt, musste sie doch als Zwölfjährige mitansehen, wie ihre Mutter ermordet wurde. Die rein männliche Kriminalpolizei legte den Fall schnell ungelöst zu den Akten. Dass so etwas passieren kann, will Lucia als Kriminalistin künftig eigenhändig verhindern.

Gerade macht sich bei der Mordkommission Station, wo ihr der Chef Potthoff äußerst misstrauisch gegenüber steht. Er hat nur ein Ziel – er will die Frauen möglichst schnell wieder aus der Kripo vertreiben. Mit einer toten jungen Frau bekommt Lucia ihren ersten Einsatz vor Ort. Das Hippiemädchen wurde brutal erwürgt. Danach hat der Täter die Wohnung in Brand gesteckt.

Potthoff glaubt, dass die Frau bei einem profanen Einbruch getötet wurde, weil sie dem Eindringling im Weg stand. Für den erfahrenen Ermittler ist das kein großer Fall. Das sieht Lucia völlig anders und tut alles, um mit ihrem Kollegen Otto die Hintergründe der Tat aufzuklären. Unterstützung bekommt sie dabei von der Kriposekretärin Elke und von ihren fünf Mitstreiterinnen. Ihr Chef hofft dagegen, dass sie grandios scheitern wird und damit beweist, dass Frauen in seiner Welt nichts zu suchen haben.

Für die junge Frau aus dem Ruhrpott ist die Kripo nicht die einzige neue Welt, die es zu entdecken gibt. Mit ihrem Fall taucht Lucia in den Dunstkreis der Hippies und der jungen Intellektuellen der Unistadt Düsseldorf ein. Mit dem Buchhändler Eric findet sie den Mann ihrer Träume, der ihr ein ganz neues und glanzvolles Universum öffnet. Doch kann man ihm wirklich trauen?

Der neue Düsseldorf-Krimi schickt seine Leser auf eine Zeitreise nach Düsseldorf im bewegten Jahr 1969, wo für den Menschen von heute vieles fremd und ungewöhnlich ist. Der Kampf der jungen Frauen um Anerkennung in einer reinen Männerwelt ist dabei genauso spannend wie der mysteriöse Fall des toten Blumenmädchens.

< Berg, Mathias: „Die Kriminalistinnen – Der Tod des Blumenmädchens“, Emons-Verlag, 336 Seiten, 14 Euro.